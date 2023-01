Je to boj o žiaka a kvalita klesá. Veľa školákov nezaujíma ich budúcnosť, tvrdí výchovná poradkyňa

Podľa odborníčky na študentskú prax treba systém prijímania žiakov ošetriť.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

Väčšina mladých netusí, čo chce v živote robiť. Hana Návojská (vľavo) z Michala nad Žitavou, Patrik Tringela z Kmeťova a Dominika Poláková (vpravo) z Trávnice majú už na základnej škole predstavu o tom, aké povolanie by chceli v živote vykonávať. (Zdroj: Anton Hrachovský)

Na Slovensku je podľa zamestnávateľov stále nedostatok kvalitných zamestnancov. Tkvie to hlavne v tom, že školy mladých často nedostatočne pripravujú na pracovný život.

"Na pracovný trh nastupuje generácia ´Z´ a tá nechce robiť. Chcú mať voľno, voľné víkendy, zároveň chcú dobre zarobiť a míňať peniaze," povedal Zoltán Vida, franchise partner McDonald´s.

"V minulosti s tým problém nebol. Ľudia chceli pracovať a mať peniaze. Dnes ich viac ako peniaze zaujíma voľno," dodal Vida. Tiež dodal, že absolventi škôl nie sú pripravení naskočiť na pracovný rytmus.

Jeho slová potvrdzuje aj Dajana Sporná z SOŠ Stavebnej v Nových Zámkoch.

"Bohužiaľ, väčšina dnešnej mládeže sa nechce učiť ani robiť, zároveň chcú mať veľa peňazí. Keď samotný žiak nechce, my sa môžeme postaviť aj na hlavu. Potom je nepripravený zaradiť sa do pracovného života," hovorí Sporná, ktorá má na škole na starosti duálne vzdelávanie a odbornú prax žiakov vo firmách.

Problém je aj s kvótami, je to boj o žiaka

Podľa Dajany Spornej je dôvod slabšieho uplatnenia mladých na pracovnom trhu aj kvótový systém.

"Podľa neho môžeme napríklad zobrať do prvého ročníka iba desať budúcich murárov, sedem elektrikárov, šesť maliarov či šesť inštalatérov. To nás limituje, veď to je veľmi málo. A najbližšia podobná škola je v Hurbanove a v Nitre. Pritom voľakedy sme mali napríklad murárov jednu celú triedu," vysvetľuje Sporná.

​V článku sa dočítate aj: Ako by bolo podľa nej treba zmeniť kvótový systém pri prijímačkách na stredné školy,

aká práca najviac láka deti končiace základnú školu,

v čom sú výhody duálneho vzdelávania na stredných školách,

prečo veľa detí preruší štúdium na strednej škole,

čo sú najväčšie problémy dnešných stredoškolákov z hľadiska výberu zamestnania,

o aké zamestnania je najväčší záujem zo strany uchádzačov,

akých pracovníkov najviac hľadajú firmy,

prečo je dôležité, aby rodičia deťom poradili pri výbere školy a zamestnania,

ako pracovný trh na Slovensku ovplyvnil príchod odídencov z Ukrajiny,

ako slovenskému pracovnému trhu príchod Ukrajincov pomohol,

aká je nezamestnanosť v okrese Nové Zámky a ako sa zmenila za posledný rok,

koľko pracovných miest vzniklo v okrese Nové Zámky cez štátny program.

S tým súhlasí aj Michaela Porubská, výchovná poradkyňa z Obchodnej akadémie v Šuranoch.

"Dnes je tu boj o žiaka, keďže detí je málo a kvalita tak klesá. Niektoré z dnešných detí by za našich čias skončili možno učňovku a nie ako teraz, že idú aj na vysoké školy," pripomína Michaela Porubská.

Súčasný stav by podľa Dajany Spornej bolo treba legislatívne ošetriť.