Nové Zámky budú mať mládežnícky parlament

Jeho tvorba prebieha v týchto dňoch. Radiť bude primátorovi i poslancom.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Ja si myslím, že je to dobrý nápad. Škoda, že také niečo nebolo už v minulosti. Na druhú stranu, veľa mladých, keď sme chodili do školy, nezaujímalo čo sa v meste deje. Myslím, že dnes to nebude veľmi rozdielne," hovorí Novozámčan Martin Fiala. V školských laviciach sedel už pred vyše desaťročím.

"Každopádne súhlasím. V niektorých mestách a v zahraničí to už funguje. A zrejme je dobré, ak sa o smerovanie mesta do istej miery pričinia aj mladí," dodáva Martin Fiala.

"Keď prinesú nové a moderné myšlienky, prospešné pre spoločnosť, ktorej sú súčasťou, tak to beriem. Len nech sa nenechajú stiahnuť a skaziť si svoje vnútro. Bude to zrejme ich prvý krok k politike, tak by si mali dávať pozor na rôzne vplyvy," pripája sa Marianna Nostrovická.

Vzniká mládežnícky parlament

K verejným veciam v meste sa bude v budúcnosti vyjadrovať aj novokreovaný mládežnícky parlament.

Má ísť o politicky nezávislý a poradný orgán primátora, mestských poslancov, odboru a komisie sociálnych vecí, školstva a práce s mládežou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spolupracovať má s materskými, základnými a strednými školami, žiackymi školskými radami a parlamentmi, mimovládnymi organizáciami, dobrovoľníckymi a mládežníckymi skupinami, inštitúciami, cirkvami, podnikateľmi, župou a aktívnymi obyvateľmi.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Zálohové faktúry sú vražedné. Aj obce okresu Nové Zámky musia škrtiť investície do rozvoja Čítajte

Jeho štatút odsúhlasili mestskí poslanci.

V článku sa dočítate aj: Aké bude zloženie mládežníckeho parlamentu a ako orgány ho budú tvoriť.

Kto môže delegovať členov a ako sa o členstvo uchádzať.

Aké podmienky musia členovia spĺňať.

Ako často by mal zasadať.

Aké budú úlohy mládežníckeho parlamentu.

"Štatút mládežníckeho parlamentu vznikal priamo medzi mladými," uviedla Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva.

Kto v ňom bude