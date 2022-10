Prvá štvorica nezaváhala

VII. LIGA ObFZ NZ: Dolný Ohaj takmer dvojciferne.

12.kolo

Rastislavice - Úľany n/Ž. 0:1 (0:0), Vacho. V stretnutí dvoch vyrovnaných celkov sa hralo v úvodnom dejstve bez gólov, vyrovnane. Po zmene strát vstúpili do stretnutia odhodlane oba celky a v 60. minúte sa (u:) jali vedenia hostia. Následne sa domáci snažili o vyrovnanie, hostia o strelenie ďalšieho gólu, avšak svoje vytvorené šance už ani jeden celok nepremenil.

Strekov - Michal n/Ž. 1:1 (0:1), Galgóczy – Matej Oškerský. Lepší vstup do stretnutia mal hosťujúci celok, ktorý mal hru pod kontrolou. Vytvárali si šance, z ktorých jedno dokázali dostať za chrbát brankára ku koncu prvého polčasu. Druhý polčas priniesol domácemu celku viac chuti a väčší elán ako prvý polčas. V 59. minúte sa podarilo domácim vyrovnať Galgóczym. Následne sa snažili domáci streliť víťazní gól, to sa im ale nepodarilo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Maňa - Zemné 6:0 (2:0), Bock 3, Drahoš 2, Pleva. Domáci celok stretnutie jednoznačne dominoval, bolo len otázne ako svoje šance využijú. Už v úvodnom dejstve si vypracovali veľké množstvo šancí, ale premeniť sa im podarilo len dva. Po zmene strán zvýšili svoju aktivitu a bojovnosťou a peknou kombinačnou hrou pridali ďalšie štyri góly. Hostia sa na výraznejšiu šancu nezmohli.