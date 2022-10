Reakcie po voľbách v Nových Zámkoch: Ostávame na pozíciách veľmi tvrdých oponentov, hlási Eva Polerecká

Volebná účasť bola strašná, voličov sa nepodarilo zmobilizovať, tvrdí Eva Polerecká.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Ostávame na pozíciách veľmi tvrdých oponentov. Ľudia nás poslali do zastupiteľstva, aby sme zastupovali ich vôľu. Rovnako tak spravili aj v prípade druhej skupiny poslancov. Mali by sme sa teda spojiť a spraviť niečo dobré mesto," vyhlásila Eva Polerecká.

V sobotných komunálnych voľbách sa uchádzala o post primátorky Nových Zámkov, nakoniec však skončila tretia.

Na svoju stranu získala 15,34 % voličov, ktorí jej odovzdali 1 659 hlasov.

"Klamala by som, keby som povedala, že som necítila, ako sú ľudia nastavení. Je to v pohode. Dopadlo to asi tak, ako malo. Treba s tým rozumne naložiť, treba aby poslanci aj primátor začali po vzájomnej zhode a dohode napĺňať svoje programy," tvrdí Polerecká.

"Z výsledkov vidieť, že ani Peter Podbehlý, ani ja, sme sami nezvíťazili. Otokar Klein bol Novým Zámkom súdený. Je silný kandidát a má svoju voličskú základňu," dodala Polerecká, ktorá bude pokračovať v poslaneckom mandáte.

Uspela totiž vo voľbe do mestského zastupiteľstva, ktorého je členkou aj v súčasnosti. V 5. volebnom obvode získala 299 hlasov.

Bude musieť dôjsť k zmenám