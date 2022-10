Kapitán Nových Zámkov Tomáš Mikúš: Fascinuje ma štýl práce nášho trénera a jeho oddanosť hokeju

Býkom sa v lige darí, bavia fanúšikov atraktívnou hrou , čo sa odzrkadľuje aj na návštevnosti. Hokej je témou aj v uliciach mesta.

V 11. a 12. kole Tipos Extraligy zavítali do Nových Zámkov obaja finalisti predchádzajúceho ročníka našej najvyššej súťaže, pričom obaja odchádzali z juhu Slovenska s dlhým nosom.

Kým majster z hlavného mesta nestrelil ani gól a prehral 5:0, Nitru vyprevadili Býci s nádielkou 8:1.

Novozámčania odštartovali nový súťažný ročník fantasticky. Aj o tom, v čom tkvie ich úspešné ťaženie, sme sa porozprávali s jedným z lídrov tímu a kapitánom mužstva v domácich zápasoch Tomášom Mikúšom.

Bilancia „Býkov“ po 12. kolách je priam šokujúca. Ste s 27 bodmi na druhom mieste tabuľky. Vedeli ste si vy osobne pred sezónou predstaviť niečo také?

Veril som v to, že by sme mohli byť „čiernym koňom“ súťaže. Tento vynikajúci štart by nám k tomu mohol pomôcť.