Vražda pri Teplárni môže priniesť dva scenáre, jeden aj s pozitívnym efektom, tvrdí odborníčka na LGBTQ+

Odsúdiť vraždu dvoch mladých ľudí by mali aj politici či cirkevní hodnostári.

Dátum 12. október 2022 je ďalším dňom, ktorý sa smutne zapíše do dejín slovenskej spoločnosti. Po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave pred gejbarom Tepláreň ostali dvaja mŕtvi mladí muži a zranená žena.

Útočníkom bol s najväčšou pravdepodobnosťou 19-ročný Juraj K.. Jeho, dnes už jeho zmazané konto na twitteri, nasvedčuje, že svoj útok chladnokrvne plánoval. Niekoľko hodín po útoku sa pravdepodobne zastrelil, jeho mŕtve telo našla okoloidúca na druhý deň ráno.

Jana Fúsková, odborníčka na LGBTQ+ komunity, homosexualitu, inklúziu a sociálne bariéry minorít, si myslí, že po konaní útočníka môžu v slovenskej spoločnosti nastať dva scenáre.

"Skryto dúfam, že to môže mať aj pozitívny efekt, lebo spoločnosť môže a mala by odmietnuť takýto čin. No musí to ísť naprieč celou spoločnosťou. Vďaka podpore komunitám ľudia ľahšie prídu so svojím coming outom," hovorí Fúsková, ktorá je zároveň výskumníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Aký dopad môže mať tento útok na LGBTI komunitu a celkovo na našu spoločnosť?

Na jednej strane to bude mať priamy dopad na ľudí, ktorí patria do LGBTI komunity.

Dotkne sa to mladých, ktorí ešte svoju orientáciu neprejavili, ale cítia sa byť členmi komunity, a rovnako to zasiahne aj ľudí, ktorí už majú za sebou svoj coming out, žijú dlhodobo na Slovensku ale ešte sa neodhodlali odísť preč za lepším životom.

Samozrejme, bude to mať dopad aj na bezpečnosť ďalších menšín, keďže neostane len pri jednom takomto verejnom lynči. Dôležité bude, ako bude vyzerať celospoločenská odpoveď na túto tragédiu.

Budú mať ľudia z LGBTI komunity teraz ešte väčší problém s coming outom? Budú sa viac báť?