Rozhodnutie dať výpoveď nebolo jednoduché. Bojujeme aj za tých, ktorí nás kritizujú, tvrdí lekár špecialista

Lekárov nemožno len tak presúvať medzi oddeleniami. Nebudú schopní popísať vyšetrenia.

NOVÉ ZÁMKY. "Rozhodnutie podať výpoveď nebolo jednoduché. Svoju prácu mám rád a rád by som v nej aj pokračoval. Ale nemôžeme sa tváriť, že je všetko v zdravotníctve v poriadku.

Tlak, ktorý sa vyvíja, môže pomôcť aj ministrovi a jeho tímu, aby veci pomenoval v pravom svetle," hovorí Juraj Ďurina, lekár internej kliniky a zároveň jediný atestovaný gastroenterológ pre dospelých v novozámockej nemocnici.

Aj on sa pridal k viac ako dvom tisíckam slovenských lekárov, ktorí kvôli nevyhovujúcemu zdravotnému systému podali hromadné výpovede.

"Uprednostňujem a mám radšej konštruktívne riešenia problémov v dialógu. Napriek opakovaným výzvam k takému dialógu neprišlo už viac ako šesť mesiacov, odkedy sa požiadavky Lekárskeho odborového združenia predostreli," hovorí Juraj Ďurina.

Aby bolo zdravotníctvo skutočnou prioritou

"To ma viedlo pridať sa k lekárom, ktorí podali výpoveď. Treba, aby sa vytvoril tlak, aby sa zdravotníctvo stalo ozajstnou prioritou. Prioritou celej spoločnosti a nie politickou," vysvetľuje svoje rozhodnutie.

Medzi nimi je aj pätdesiatka lekárov z kľúčových oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, vrátane troch primárov.

V článku sa dočítate aj: Čo hrozí, ak lekári po vypršaní výpovednej lehoty naozaj odídu.

Prečo sa gastroenterológ Juraj Ďurina pridal k lekárom, ktorí podali výpovede.

V čom sú zásadné problémy zdravotníctva v spojitosti so zdravotnými poisťovňami.

Prečo sa nemocnice zadlžujú.

Prečo nie je možné len tak presúvať lekárov medzi jednotlivými oddeleniami.

Čo je podľa lekárov podstatným problémom slovenského zdravotníctva?

Časť verejnosti lekárov kritizuje a myslí si, že zarábajú dosť peňazí. Ako na to reaguje gastroenterológ z nemocnice v Nových Zámkoch? O čom svedčí to, že verejnosť debatuje o platoch lekárov?

Všeobecná zdravotná poisťovňa zorganizovala súkromnú akciu za minimálne 117-tisíc eur, na druhú stranu zdravotné poisťovne tvrdia, že nemajú dosť peňazí na navýšenie platieb pre nemocnice. Čo na to hovoria lekári?

Aké požiadavky majú lekárske odbory.

Evidujú v Nových Zámkoch u lekárov vyberanie si dovoleniek počas výpovednej lehoty?

Z akých oddelení sú lekári, ktorí v Nových Zámkoch podali výpovede.

Počet výpovedí predstavuje zhruba pätinu lekárov, ktorí v nemocnici pôsobia.

Od októbra im začali plynúť dvojmesačné výpovedné lehoty.

"Ak by v decembri títo lekári odišli bol by to zásadný zásah do rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti," hovorí Alena Tamaškovičová, pediatrička a zároveň zástupkyňa riaditeľa novozámockej nemocnice pre medicínsky úsek.