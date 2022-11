Projekt v Nových Zámkoch má pomôcť s bývaním pre sociálne slabších. V Košiciach sa vydaril

Cieľom je zriadenie dostupného bývania aj pre matky s deťmi.

NOVÉ ZÁMKY. "Každý by chcel bývať v klasickom byte, napríklad v podnájme. No niekedy je ťažko sa k nemu dostať. Niektorí majitelia sa stále z nejakých dôvodov boja prenajať byt odídencom z Ukrajiny," hovorí Ukrajinka Natália Yatskovych.

V Nových Zámkoch žije už šesť rokov a pôsobí ako poradca-komunikátor na miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

V ubytovniach s Ukrajincami problém nie je, okrem Natálie a ďalších dobrovoľníkov im pomáha aj mestský úrad.

Radnica v Nových Zámkoch plánuje rozbehnúť projekt Housing First. Ide o cenovo dostupné bývanie v mestských bytoch pre sociálne znevýhodnených ľudí.

"Bolo by to výborné. Každý sníva o tom svojom ubytovaní, aj so súkromím. V tých ubytovniach sa rodiny musia deliť o spoločnú kuchyňu a ďalšie zariadenie," dodáva Natália.

Cieľovou skupinou majú byť hlavne matky s deťmi, ženy ohrozené domácim násilím, ľudia ohrození vysťahovaním zo svojich príbytkov či cudzinci, ktorým treba poskytnúť dočasné bývanie.

Budú môcť využiť podporu odborníkov, napríklad sociálnych pracovníkov či psychológov.

Projekt má prebiehať v dvoch fázach, jeho podmienky už odsúhlasili mestskí poslanci.