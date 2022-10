Na konci sezóny chce byť na čele rebríčka

Bánovčan Marek Vittek sa našiel v modernom športovom odvetví a dosahuje skvelé výsledky aj na medzinárodnej scéne.

Footgolfová reprezentácia Slovenska sa vo výbornom svetle prezentovala na medzinárodnom turnaji The Masters 2022, ktorý prebehol od 30. 9. do 2. 10. v holandskom Brunssummerheide. Jej stabilným členom je aj Bánovčan Marek Vittek, ktorý na turnaji s účasťou najlepších footgolfistov sveta, dosiahol skvelé výsledky, keď svoju kategóriu +45r vyhral a v hlavnej kategórii mužov obsadil celkové štvrté miesto. Čo je to footgolf a aké postavenie má táto nové športová disciplína na Slovensku? Aj o tom sme sa s Marekom porozprávali.

Článok si môžete prečítať aj v najnovšom čísle týždenníka MY - regionálne noviny, ktoré vyjde v pondelok.

Dozviete sa aj -Čo to vlastne za športové odvetvie footgolf je -Ako a kedy s ním Marek Vittek začínal -Akú pozíciu má tento šport v súčasnosti na Slovensku -Aké sú doterajšie najväčšie úspechy Mareka Vitteka -Aké má plány do budúcnosti