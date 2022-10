Psychologička varuje: Pre dieťa je náročné kyberšikanu identifikovať, skončiť môže samovraždou

Je zrejme len otázkou času, kedy nejaký prípad skončí aj na Slovensku tragicky.

Dochádza k nej najčastejšie v online priestore, ktorý je dnes druhým domovom hlavne detí no i dospelých. Je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Hlavne v dnešnej dobe sú jej živnou pôdou sociálne siete.

Kyberšikana sa stále viac zakoreňuje v dnešnej spoločnosti, pričom ohrozuje duševné i fyzické zdravie. Nejeden prípad známy zo zahraničia skončil smrťou, keď si obeť kyberšikany vzala život v domnení, že nie je cesty ako sa zo situácie dostať. Odborníci sa zhodujú v tom, že je otázkou času, kedy sa to stane aj na Slovensku.

Jeden zo smutných fenoménov dnešnej doby trápi aj Slovákov. Cyberbullying, cyberstalking, happy slapping, cybergrooming, flaming, sexting - to sú len niektoré z prejavov kyberšikany. Čo znamenajú a aké sú ich prejavy?

Ako s kyberšikanou bojovať, čo si všímať, ako spoznať agresora a kto ním môže byť či kedy by mal rodič zasiahnuť a ďalšie otázky zodpovedala Daniela Rozkošová, psychologička poradne Mojra.sk.

Aké javy môžu byť podnet pre kyberšikanu?

Kyberšikana je fenomén dnešnej doby. Pod falošným rúškom bezpečia máme pocit, že nám nič nehrozí, ale opak je pravdou. Kyberšikanu môže naštartovať váš status na sociálnych sieťach či komentáre pod fotkami a videami.

Veľmi opatrní by sme mali byť pri zverejňovaní našich osobných fotiek a videí, mali by sme myslieť na to, že ochrana nášho súkromia by mala byť, hlavne v dnešnej dobe, súčasťou nášho života.

Do akej miery je kyberšikana na Slovensku hlavne problém detí? Týka sa veľkom aj dospelých ľudí?

Kyberšikana sa môže týkať úplne každého, kto je aktívny na sociálnych sieťach. Deti a mladiství používajú rôzne komunikačné a sociálne platformy na zdieľanie názorov, fotiek, videí.

Mimoriadne populárnou platformou pre mladistvých je práve Tik Tok, kde v súčasnej dobe číha veľa nebezpečných výziev, ktoré mladiství na sebe skúšajú a neuvedomujú si nebezpečenstvo.

Deti a mladiství sú ohrozenejší, pretože sa ešte nedokážu tak účinne brániť pred prejavmi kyberšikany, ale týka sa to aj dospelých ľudí. Je dôležité myslieť na to čo a s kým zdieľame.

Sú v digitálnom priestore šikanované viac dievčatá či chlapci, resp. muži či ženy?

Dostupné výskumy ukazujú, že terčom šikanovania sú skôr chlapci než dievčatá. Avšak podstatný je ten fakt, aká osobnosť je náchylná v dnešnej dobe stať sa obeťou kyberšikany. Sú to skôr submisívni ľudia, uzavretí s pocitmi menejcennosti.

Aj pri šikane na internete to môžu byť ľudia s rôznym hendikepom, inou farbou pleti alebo názorovými rozdielmi. Veľmi často na stáva, že šikana v škole alebo na pracovisku sa vo voľnom čase presúva práve do virtuálneho sveta na internete a našich sociálnych sieťach.

Prečo sa ľudia uchyľujú k tomu, že začnú niekoho šikanovať?