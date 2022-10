Ladislav Borbély: Úplný zákaz hazardu je anticivilizačný. V Zámkoch si ním nechcú špiniť ruky

K rozhodnutiu ohľadom regulácie hazardu sa vyjardil aj špecialista na voľby a volebné systémy.

NOVÉ ZÁMKY. "Som absolútne proti úplnému zákazu hazardu. Považujem to za anticivilizačné. To verbálne blato okolo, že hazard ekonomicky ničí ľudí a rodiny, to sú účelové formulky. Mňa nepresviedčajú," povedal mestský poslanec a člen mestskej rady Ladislav Borbély.

Mesto prednedávnom pripravilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta.

Poslanci o ňom mali rokovať na septembrovom zastupiteľstve, zrejme poslednom pred októbrovými komunálnymi voľbami.

Práve v budove na Hlavnom námestí a vedľa kostola, ktorej je Borbély spoluvlastníkom, v roku 2020 vznikla jedna z herní. "Neprežila" však obdobie pandémie.

O možnom zákaze, resp. regulácii hazardu sa v Nových Zámkoch hovorí už od roku 2020, keď parlament rozhodol, že hazard môžu regulovať aj samosprávy bez potreby petície zo strany obyvateľov.

Mesto aj taký návrh pripravilo, no pred poslancov, ktorí by mohli také všeobecno-záväzné nariadenie schváliť, sa nikdy nedostalo.

Neujali sa ani opozičné návrhy zaradiť túto tému do zastupiteľstva.

Komisia odporučila, mestská rada nie