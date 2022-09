Na juhu Slovenska bude mať silné zastúpenie Aliancia. Zaplavila kandidátky niektorých obcí

Minimálne v štrnástich obciach budú mať toho istého starostu.

OKRES NOVÉ ZÁMKY. Už teraz sa dá povedať, že po komunálnych voľbách (29. október) bude mať vo veľa obciach značné slovo mimoparlamentná strana ALIANCIA-SZÖVETSÉG. V niektorých dedinách dodala na kandidátske listiny takmer všetkých uchádzačov.

V Bajtave zase do volieb vstupujú všetci kandidáti, vrátane toho na starostu, ako nezávislí. Rovnako to vyzerá na kandidátkach v obciach Ľubá a Šarkan.

Nového starostu budú mať v obci Bešeňov, Gabriel Timoranský sa totiž rozhodol, že pomyselné opraty prenechá mladšej generácii.

Miesto chcú prenechať mladším

"Už je rada na mladých, nech to skúsia. Keď budú potrebovať s niečím pomoc, pomôžem im. Ide aj nové programovacie obdobie, tak aby sa do toho dostali. Že nebudem kandidovať som sa rozhodol už dávnejšie," hovorí dosluhujúci starosta obce s takmer 1600 obyvateľmi.

Že by k tomu prispela aj napätá spoločenská situácia odmieta. "Situácia je vždy nejaká, vždy sa objavia nejaké ťažkosti. To pomenovanie, že starosta, zrejme má svoje opodstatnenie. Ani ja sa aktuálnej situácii v spoločnosti neteším. No nie je to kvôli funkcii, ale kvôli deťom a vnukom," dodáva Timoranský.

Podobne to vidí aj starosta obce Maňa s necelými dvetisíc obyvateľmi.

"Som už v dôchodkovom veku a mám ešte hromadu iných plánov, ku ktorým som sa počas starostovania nedostal. Chcem teda posunúť žezlo mladším," hovorí Igor Sádovský. Aj podľa neho sa vždy nájdu v samospráve problémy, akurát dnes sú iné, než na aké boli zvyknutí.

Pokračovať vo funkcii nebude ani Silvia Esztergályosová, starostka obce Ľubá, kde žije niečo cez 400 ľudí. V samospráve pôsobí už od roku 1990, aktuálne končiace sa volebné obdobie je jej druhým na stoličke starostky.

Niekde to už majú isté

Kým vo väčšine obcí je záujem o komunálnu politiku poskromnejší a počet záujemcov o poslaneckú stoličku len tesne prevyšuje počet poslaneckých miest, v obci Bíňa je to naopak.

O post starostu tu má záujem až šesť uchádzačov, na sedem poslaneckých miest má zálusk až 27 kandidátov.

Na druhej strane, v obci Šarkan sa je výsledok už vopred istý. Starostom chce byť jeden uchádzač a o päť poslaneckých stoličiek sa uchádza len päť ľudí.

Najmladší kandidát na poslanca v okrese má 18 rokov a o miesto sa uchádza v Bajtave. Naopak, najstaršou kandidátkou je 73-ročná dôchodkyňa z Úľan nad Žitavou.

Pozrite si zoznamy kandidátov na starostov a poslancov v 42 obciach okresu Nové Zámky.