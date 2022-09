V Nových Zámkoch pribudnú smart cykloprístrešky v piatich lokalitách

Tri majú byť väčšie, dva menšie.

NOVÉ ZÁMKY.V meste pribudne päť nových cykloprístreškov s wifi. Všetky majú disponovať smart technológiou a napájaním elektrickou prípojkou alebo fotovoltaickými panelmi. Umožniť majú inteligentné zamykanie cez mobilnú aplikáciu.

Tri prístrešky s veľkosťou 25 štvorcových metrov chce dať radnica osadiť pri kúpalisku Štrand, na Sihoti a pri novovybudovanej pumptrackovej dráhe na Čerešňovej.

Menší prístrešok, veľký 15 metrov štvorcových má pribudnúť na cintoríne a piaty chcú umiestniť pri stanovišti taxíkov po vybudovaní novej autobusovej stanice.

"Mesto má zaplatiť len projekty osadenia prístreškov do okolia, prípadne teréne úpravy. Malo by to stáť okolo 2 800 eur," informovala radnica s tým, že osadiť ich chce ešte tento rok. Kto bude dodávateľom prístreškov, nie je známe.

"Verejná súťaž na obstaranie projektanta bola úspešne ukončená. Prebieha vyhotovenie projektovej dokumentácie a následne môžu začať vybavovať potrebné povolenia," dodalo mesto.

