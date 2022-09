V Nových Zámkoch sa zas dostane na pretras regulácia hazardu. Kasína majú zelenú

O nových podmienkach budú rokovať poslanci. V meste je zatiaľ jedno kasíno.

NOVÉ ZÁMKY. Koncom septembra 2020 poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o hazardných hrách. Tá zrušila podmienku petície na zákaz hazardu v obciach a mestách.

Dovtedy by muselo v Nových Zámkoch takúto petíciu podporiť najmenej 30 percent obyvateľov.

Na rozhodnutie parlamentu zareagovala ešte v roku 2020 aj radnica. Pripravila všeobecno-záväzné nariadenie, ktoré by umiestňovanie herní v meste obmedzilo. Pred poslancov, ktorí by to mohli schváliť, sa však nikdy nedostalo.

Odborná komisia mesta ho odporučila schváliť, no neodporučila to mestská rada. Dôvodom malo byť riešenie náhrady rozpočtových príjmov. Nie dlho na to nasledovalo otvorenie herne na Hlavnom námestí, vedľa kostola. V budove, ktorú spoluvlastní aj Ladislav Borbély, poslanec a člen mestskej rady. Netrvalo dlho a herňa cez pandémiu zanikla.

Primátor síce na jeseň 2020 vyhlásil, že bude proti hazardu bojovať, mesto však usúdilo, že aktuálne regulácie hazardu zo strany štátu sú dostatočné. To sa nepáči časti poslancov a časti verejnosti.

Na otázku, či nie je aktuálny stav v rozpore s tým, čo v októbri 2020 tvrdil primátor sme dostali zamietavú odpoveď.