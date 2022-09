Desíme sa toho. Školy varujú pred enormným zdražovaním, dištančnú výučbu nechcú

Riaditelia by neradi prešli na dištančnú výučbu.

NOVÉ ZÁMKY. "Je dosť možné, že ceny narastú aj o dvesto-tristo percent. Bude to ťažké. Bojím sa, aby sme nemuseli vyučovať zase online. To by bol veľký problém. Neviem si ani predstaviť, kde rodičia zoberú toľko dovolenky. Ktorý zamestnávateľ im to umožní?" pýta sa Gabriel Dékány, riaditeľ ZŠ Devínska v Nových Zámkoch.

"Akurát obstarávame dodávky plynu a s cenami to nevyzerá dobre. Určite budeme musieť šetriť," tvrdí Dékány s tým, že presné navýšenie cien uvidí, až keď prídu ostré faktúry za elektrinu a plyn.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Zachvíľu nás dobehne vykurovacie obdobie. Tam už uvidíme, či budeme musieť zvážiť napríklad dištančnú výučbu," pridáva sa Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ Nábrežná.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Slovákov láka dovolenka v zahraničí. Cestovky registrujú pri predaji zájazdov nový trend Čítajte

"Reálne z toho máme neskutočný strach. Ak sa bavíme o šetrení v rámci vyučovacieho procesu a zároveň sa stále hovorí o tom, ako máme moderne pracovať a učiť, príde mi šetrenie veľmi kontraproduktívne," hovorí Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ Nábrežná 95 v Nových Zámkoch.

V článku sa dočítate aj: Ako na situáciu s enormným zdražovaním energií reagujú riaditelia novozámockých základných škôl a škola v obci Kolta.

V čom majú podľa riaditeľa šťastie na ZŠ Devínska.

Škola dostala pokutu za to, že minula menej elektriny.

Do kedy majú zazmluvnené súčasné ceny na ZŠ Nábrežná a odkedy ich čakajú vyššie ceny.

Koľko eur platili za elektrinu na ZŠ Mostná minulý rok a koľko platia teraz.

Ktorá firma bude školám dodávať elektrinu od októbra.

Školy už žiadali ministerstvo o pomoc.

Ako budú možno musieť sanovať drahšie energie na Mostnej.

Ako sa k situácii vyjadril minister Igor Matovič. Čo školám prisľúbil, no pomoc čaká od samospráv.

Ako na Matovičove vyjadrenie reaguje primátor Šurian.

Ako sa v čase zdražovania vyjadril k 500-eurovému príspevku, ktorý musia mestá a obece vyplatiť svojím zamestnancom.

Ako sa k situácii a správaniu vlády vyjadrilo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Na koľko miliónov eur odhaduje ZMOS nárast cien energií pre samosprávy.

Na Devínskej prenajíma škola telocvičňu aj malým futbalistom na tréningy. "Neviem, či si to budeme môcť dovoliť. Je možné, že budeme musieť telocvičňu zavrieť," dodáva riaditeľ školy Gabriel Dékány.