Po siedmich rokoch musel zavrieť arénu, ktorú využívali stovky detí. Donútila ho súčasná situácia

Ak sa nič nezmení, sezónu predčasne ukončí aj profesionálny klub.

NOVÉ ZÁMKY. "V roku 2015 som podpisoval kontrakt na zhruba milión kilowattov za 35 eur za megawatt. Minulý rok to bolo za 60 eur, tento rok je to už 350 eur. To je neudržateľné," hovorí Roman Prus, majiteľ malej ľadovej plochy v Bago Aréne v Nových Zámkoch, jedinej v okolí.

Kvôli enormným cenám energií bol po siedmich rokoch nútený ju zavrieť. Okrem partičkárov a škôl ju roky využívali aj mladí športovci, deti, ktoré nechceli po skončení sezóny ostať bez kontaktu s ľadom.

"Volajú mi aj zo škôl a škôlok, ktoré k nám chodili. Všetci sú z toho nešťastní. Deti k nám chodili aj z Štúrova, Komárna, Galanty, Moraviec. Naša spádová oblasť bola sto kilometrov," dodáva Roman Prus.

“ Vždy, keď sa po sezóne zatvárali zimné štadióny, prišli mladí hokejisti ku nám, aby mohli ešte počas školského roka niečo odtrénovať, nech nemajú niekoľkomesačný výpadok. Vďaka tomu mohli v podstate kontinuálne nabehnúť koncom leta na klasické tréningy na zimných štadiónoch. „ Roman Prus

Sám hovorí, že už uvažoval aj nad tým, že bude elektrinu vyrábať vlastnou elektrocentrálou.