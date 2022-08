Marcelová na stretnutie nevycestuje

V klube šarapatí maródka.

V sobotu 27.8. sa malo odohrať majstrovské stretnutie IV LIGY - MR medzi Bolerázom a Marcelovou. Marcelovčania však oznámili, že na stretnutie nevycestujú. STK ZsFZ toto oznámenie vzala na vedomie.

"V klube nám šarapatí maródka, ktorá postihla viacero hráčov. Na zápas by sme museli postaviť dorastencov, ktorých by sme však nechceli zaťažiť, aby hrali deň po dni majstrovský zápas. Navyše s tým nesúhlasia ani ich rodičia. Preto sme sa rozhodli na zápas do Bolerázu nevycestovať," povedal nám prezident klubu FK marcelová Norbert Rosička.