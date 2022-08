Kričali naňho, že je hnusný Ukrajinec i keď pochádza z inej krajiny. Preto, že pil vodu v autobuse

Zastal sa ho jediný cestujúci.

KOLÁROVO. Polícia rieši incident, ktorý sa stal na autobusovej linke na trase Kolárovo - Nové Zámky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Arriva Nové Zámky.

Bieloruského študenta mal nemiestne slovne napadnúť jeden z cestujúcich po tom, ako na mladíka kričal vodič, ktorý mu v autobuse zakázal piť vodu. Študent Daniel argumentoval, že piť musí, keďže je po operácii a vonku je tridsať stupňov.

O prípade, ktorý sa odohral minulý štvrtok, informoval portál tvnoviny.sk.

"Povedal som pánovi vodičovi, že som po operácii, bol som v nemocnici v Kolárove, že musím piť vodu, je to pre moje zdravie a že je tridsať stupňov vonku. Pán vodič povedal, že je mu to úplne jedno a že to nesmiem robiť,“ uviedol pre spravodajský web bieloruský študent Daniel.

Na mladíka slovne zaútočil ďalší cestujúci, ktorý má byť šoférovým známym. "Začal na mňa veľmi agresívne kričať a hovoriť, že som hnusný Ukrajinec, že musím sa vrátiť do svojej krajiny a zavrieť svoju papuľu," spresnil študent, ktorý si privyrába v hoteli. Dodal, že v autobude sa ho zastal jediný muž, ktorý, ako Daniel hovorí "vyzeral ako Róm."

Prepravný poriadok Arrivy okrem iného uvádza: "Počas prepravy v autobuse Dopravcu je zakázané fajčiť v autobuse (vrátane elektronických cigariet), konzumovať v autobuse akékoľvek potraviny a nápoje."

"Toto pravidlo sa vzťahuje na všetkých cestujúcich bez ohľadu na národnosť, pohlavie či farbu pleti. Privolaná hliadka po preverení umožnila vodičovi pokračovať v jazde. Identita ďalšieho cestujúceho nám nie je známa," uviedla vo svojom stanovisku pre tvnoviny.sk spoločnosť Arriva.

