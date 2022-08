Radnica v Nových Zámkoch sa chce zbaviť holubov v meste

Najprv ich chce nalákať do klietok.

NOVÉ ZÁMKY. Radnica už pred dvomi rokmi avizovala, že hľadá spôsob, ako sa vysporiadať s premnožením holubov.

V Nových Zámkoch sa problém ich výskytu týka viacerých budov. Problémy s nimi boli na gymnáziu, známy je aj prípad, keď sa nasťahovali do zanedbaného bytu v centre mesta a ohrozovali susedov.

Mesto chce znížiť počet holubov bez toho, aby ich muselo zabíjať. "V prvom rade by ľudia nemali mestské holuby, predovšetkým na Hlavnom námestí kŕmiť,“ tvrdí radnica, ktorá prišla s plánom vyviezť holuby za mesto.

Holuby môžu byť potencionálnym rizikom nákazy pre ľudí v prípade ich ochorenia na vtáčiu tuberkulózu, vtáčiu chrípku, salmonelózu, ako i parazitárne nákazy spôsobené prvokmi. Ochorenia sa môžu prejavovať rôzne – od atypického zápalu pľúc či kostí, postihnutia horných i dolných dýchacích ciest, zápalu mozgu, zažívacími a gynekologickými obtiažami, horúčkou až po prípadné alergické reakcie v kontakte s roztočmi.

Na strechách desiatich bytoviek dá umiestniť odchytové klietky s vodou a krmivom, do ktorých holuby nalákajú.

"Naplnené klietky potom odvezú niekoľko desiatok kilometrov do poľnohospodárskej krajiny a tam holuby vypustia. Ak nie sú poštové, nemali by trafiť späť," uviedla radnica s tým, že do konca augusta čaká vyjadrenia od spoločností, ktoré spomínané bytovky spravujú.

"Správcovia objektov musia najprv dostať súhlas od spoločenstiev, ktoré vlastnia samotné byty a domy," dodala samospráva.

