Turistická sezóna na Slovensku sa nevyvíja podľa očakávaní. Dovolenkárov z cudziny pomaly pribúda

Termálne kúpalisko v Podhájskej je obľúbenou destináciou Slovákov i zahraničných turistov.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

PODHÁJSKA, NOVÉ ZÁMKY. "Chýbajú hlavne turisti z Česka. Predtým ich bolo oveľa viac. Prejavuje sa to hlavne mimo sezóny, teraz v lete to tak veľmi nevnímame. Rozdiel však je, že teraz ku koncu leta chodia ľudia skôr na kratšie pobyty. Česi, tí chodili aj na celý týždeň. Slováci teraz chodia väčšinou na predĺžený víkend. Keď príde skupinka ľudí, je to skôr tak na tri-štyri noci," hovorí Henrieta, ktorá v Podhájskej prevádzkuje apartmány.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Uvidíme, ako sa situácia ohľadom korony vyvinie na jeseň," dodáva. Či ako ubytovateľ skončí v pluse, ešte uvidí.

"Koniec roka je ešte ďaleko, v mínuse hádam nebudeme ale veľmi ružové to v porovnaní s takým rokom 2019 určite nebude," hovorí Henrieta.

Vo svojich apartmánoch síce ďalšie služby okrem ubytovania neponúka, napriek tomu však eviduje, že turisti si všimli zdražovanie iných služieb.

"Občas sa posťažujú, že je drahšie," poznamenáva.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Na juhu Slovenska chcú postaviť nový prístav. Za projektom stojí šéf Slovnaftu Čítajte

Prezident zväzu: Nejde to podľa očakávaní

Dve covidové letá, zdražovanie a inflácia zasiahli aj slovenských podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.

"Predchádzajúce dve letné sezóny boli v znamení domácich dovolenkárov," hovorí Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu.

V článku sa dočítate aj Ako hodnotia aktuálnu sezónu na Termálnom kúpalisku v Podhájskej.

Ako boli na kúpalisku v Podhájskej vyťažené ubytovacie kapacity?

Akú návštevnosť dosiahli tento rok na kúpalisku v Podhájskej v porovnaní s rokom 2019.

Dokázali covidové letá zmazať straty z doby, keď boli prevádzky povinne zatvorené alebo výrazne obmedzené?

Na čo by mala byť podľa prezidenta Zväzu cestovného ruchu zameraná podpora zo strany štátu.

Ako by sa podľa neho mala meniť hodnota rekreačných poukazov, ktoré firmy preplácajú zamestnancom.

Ako sa mení nákupné správanie Slovákov.

Inflácia dvihla aj ceny zájazdov do zahraničia. Ľudia napriek tomu túto sezónu preferujú skôr dlhšie pobyty. Čo stále viac požadujú od dovolenky v zahraničí?

Aký nový trend evidujú predajcovia zájazdov?

"Zahraniční návštevníci výrazne klesli, hlavne kvôli často meniacim sa pravidlám pre vstup na Slovensko, najmä počas letnej turistickej sezóny," dodáva.