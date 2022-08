Poslanca Patricka Linharta obvinili z troch prečinov. On hovorí o zneužití právomoci a pomste

Linhart: Som šokovaný, je to zneužitie právomoci a osobná pomsta.

NOVÉ ZÁMKY, KOMÁRNO. Policajný vyšetrovateľ z Komárna obvinil poslanca Sme rodina Patricka Linharta z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej sa polícia zatiaľ k prípadu nebude vyjadrovať. "Aktuálne prebiehajú procesné úkony," skonštatovala. Na prípad upozornila televízia Markíza.

Poslanec Národnej rady SR Linhart v októbri 2020 zverejnil status na sociálnej sieti, kde obvinil z napadnutia policajta.

Tvrdil, že policajta upozornil, že nemá rúško, na čo ten zareagoval fyzickým útokom.

Linhart podal na zasahujúceho policajta trestné oznámenie, ktorým sa začal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Rezort vnútra potvrdil, že vo veci nebola naplnená skutková podstata trestného činu.

Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo voči policajtovi vedené disciplinárne konanie. Policajt následne podal na poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie.

Linhart: Som šokovaný, je to zneužitie právomoci a osobná pomsta

"Po dvoch rokoch marenia mnou podaných trestných oznámení prišlo na rad zrejme zastrašovanie. Pokiaľ bolo účelom vymysleného a vykonštruovaného obvinenia zastrašiť ma a šlo len o to, aby som ´prestal´, tak to ma páni málo poznajú. Malo to totiž na mňa presne opačný efekt," uviedol Linhart na sociálnej sieti s tým, že plánuje zverejniť informácie o ním podaných trestných oznámeniach, štádiu, v ktorom sa nachádzajú a spôsobe, akým boli vyšetrovania vedené.

"O žiadnom obvinení neviem a je absurdné, aby som sa to dozvedal z médií. Vyšetrovateľ, ktorý sa mi dnes mstí, ma mal pôvodne zastupovať v mnou podanom trestnom oznámení, ktoré som podal za diskreditačnú kampaň vedenú proti mojej osobe,“ uviedol Linhart vo vyhlásení pre portál tvnoviny.sk.

"Toto vyšetrovanie tento vyšetrovateľ zmaril a preto dnes žalujem štát. A to nie je všetko. Tento policajt ma aj fyzicky napadol, za čo bol vyšetrovaný inšpekciou MV SR, na základe čoho bol aj nakoniec disciplinárne potrestaný,“ dodal poslanec NR SR.

Zároveň podotkol, že je šokovaný tým, že je "vraj obvinený na základe nejakého trestného oznámenia vykonštruovaného týmto policajtom."

Linhart pre tvnoviny.sk spomína aj zneužitie právomoci policajta a jeho osobnú pomstu.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár sa podľa svojich slov nechce do prípadu starať. Označil to za súkromnú "strkanicu" Linharta s policajtom.

"Nech si to vyriešia sami, nech to riešia súdy alebo polícia, alebo prokuratúra," reagoval pred novinármi. Poznamenal, že každá strana má niekoho obvineného. "Myslím si, že je to zlá vizitka pre slovenskú politiku, ale platí to paušálne pre všetky politické strany," dodal.

Kollár tiež povedal, že každý je zodpovedný sám za seba. "Keď urobil 'prúser' a súd ho odsúdi, tak stratí mandát, a pokiaľ je to vymyslená hlúposť, súd ho oslobodí. Nemusím sa hanbiť za niekoho, kto bude oslobodený na súde," povedal o Linhartovi. Kollár zároveň kritizoval to, že sa opäť vyskytla situácia, keď o obvinení vedia skôr novinári ako daný občan.