Extrémne suchá decimujú aj úrodu drobných pestovateľov. Často robia len na náklady

Slabú úrodu potvrdila aj Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Mám 82 rokov ale takéto leto a horúčavy som ešte nezažila. Do záhrady ani nemôžte normálne ísť pretože to slnko páli," hovorí Mária Rišková.

"V podstate nič sa poriadne neurodilo, všetko horúčavy spálili. Fazule sa neurodilo ani toľko, koľko sme jej posadili. Uhorky, keď nepolievame, ostanú úplne maličké. Aj baklažány sa urodili úplne malé," dodáva pani Mária z Nových Zámkov, ktorá zeleninu pestuje na záhrade rodičovského domu v Branove.

Ona, aj viacero ďalších, pravidelne predávajú svoju úrodu na tržnici v Nových Zámkoch.

Slovensko už niekoľko týždňov trápia veľké horúčavy. Dlhotrvajúce suchá ovplyvnili aj úrodu, čo zásadne pociťujú aj drobní pestovatelia a trhovníci. Straty označili niektorí regionálni ovocinári a zeleninári za vysoké.

V článku sa dočítate aj: Ako sa s extrémnymi horúčavami vyrovnávajú drobní pestovatelia z viacerých obcí v regióne Nových Zámkov.

Ako drobným pestovateľom klesla úroda kvôli veľkému suchu.

Najprv mráz, potom horúčavy. Výsledkom sú dvojnásobné škody.

Čo zásadne ovplyvňuje úrodu okrem veľkých horúčav.

Drobní pestovatelia sa musia vysporiadať aj so zražovaním vstupov.

Slabú úrodu hlási aj Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora (RPPK). Pri ktorej z kŕmnych plodín evidujú najväčší pokles úrody?

Ktoré z komodít nedosiahli ani priemer a očakáva sa pri nich veľký výpadok.

V jednej lokalite zaznamenali aj 60-percentný pokles vo výnosoch. No nebol spôsobený len extrémnym teplom.

Čo podľa riaditeľky RPPK tiež negatívne ovplyvňuje dianie na poliach.

Najprv mráz, potom suchoty

"Máme 100 stromov, z toho asi 40 jabloní a ostatné sú väčšinou marhule a broskyne. Marhule už tretí rok zamrzli. Broskyne zamrzli posledné dva roky, tento rok máme akú-takú úrodu. V Branove je veľmi piesčitá pôda, spodné vody sú dosť hlboko, bežne sú tam 50-metrové studne a vysychajú. Keby som denne nepolieval, toto ovocie by som tu teraz na stole nemal. Mám spravenú závlahu, bez nej by to stromy neprežili," hovorí Jozef Szetei o úrode v Branove. V obci má vlastný sad.