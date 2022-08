V Komárne zrekonštruujú most cez Váh

Oprava začne najskôr začiatkom roka 2023.

ilustračné foto: Vážsky most v Komárne v nedeľu 16. mája 2020. (Zdroj: TASR - Ladislav Vallach)

KOMÁRNO. Rekonštrukcia Vážskeho mosta v Komárne sa začne najskôr začiatkom roka 2023. Aktuálne pokračuje stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je september tohto roka, informoval magistrát.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Keďže sa šírili rôzne nepravdivé informácie, požiadali sme o oficiálne stanovisko Slovenskú správu ciest," skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Novozámčania nechcú ďalšiu autoumyvárku na sídlisku, uberie zo zelene Čítajte

Stavebné práce na rekonštrukcii mosta na ceste I/63 v Komárne cez rieku Váh by sa podľa predpokladov mali začať po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo. Výstavba by mala byť ukončená do 12 mesiacov.

Práce na moste budú realizované za premávky v polovičnom jazdnom profile. V súčasnosti sú na moste uskutočňované periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Vážsky most bol postavený v roku 1955 ako monolitický železobetónový most. Jeho technický stav si vyžiadal neodkladnú rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá bola ukončená v júli 2020.

Počas nej bolo vybudované dočasné podopretie mosta pilierom na umelom ostrovčeku vo Váhu. To umožňuje užívať most aj nákladnej doprave bez obmedzenia.

Prečítajte si aj