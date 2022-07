Pri nehode pri Nových Zámkoch zahynul mladý motorkár, zrazil sa s dvomi autami

Zrejme si nevšimol brzdenie nákladného auta.

TVRDOŠOVCE. Po zrážke s dvomi autami vyhasol vo štvrtok 28. júla doobeda život 29-ročného motocyklistu. K nehode došlo na ceste I/75 v smere z Nových Zámkov na Tvrdošovce.

"Motocyklista si pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky. Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta a jeho telo náraz vymrštil do protismeru do osobného auta Hyundai," informuje polícia na sociálnej sieti.

Príčinu, mieru zavinenia a okolnosti nehody vyšetrujú.

