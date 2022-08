Novozámčania nechcú ďalšiu autoumyvárku na sídlisku, uberie zo zelene

Mesto súkromníkovi prenajalo pozemky za ceny platné z roku 2012.

NOVÉ ZÁMKY. "Som úplne prekvapený a mrzí ma, že ma k tomu vôbec neprizvali, hoci je to od môjho domu 35 metrov. Dokonca by mal byť súčasťou projektu ešte jeden box na autá, takže by to stálo ešte bližšie, možno 20 metrov od domu, kde bývame," prezradil Ondrej Bráz, obyvateľ domu na Orgovánovej ulici vzdialeného zhruba 30 metrov od plánovanej výstavby autoumyvárky.

"Neexistuje, že z toho nebude hluk. Ako som videl plán, ten areál má byť oplotený, no akurát tu pri nás má byť otvorený. Takže všetok hluk pôjde smerom k nám a bohvie, kto všetko tu bude behať. Bojím sa, že tým pádom stráca aj môj dom na hodnote. Keď už sa to má ohradiť, tak nech sme chránení aj my," dodal Ondrej Bráz.

V článku sa dočítate aj: Čoho sa obávajú ľudia.

Prečo mesto prenajalo pozemok za 360 eur ročne a ako sa výška nájmu vypočítava.

Konateľ investora podal v roku 2019 návrh odkúpiť ešte väčšiu časť pozemku. Prečo?

Ako sa vtedy k tomuto návrhu postavili mestské komisie.

Ako sa mesto vyjadrilo k tomu, že stavebný úrad neprizval do konania a na obhliadku všetkých obyvateľov Orgovánovej ulice.

Kto má podľa zákona nárok byť účastníkom územného konania.

Ľudia z ulíc Orgovánová a S.H.Vajanského nechcú vo svojej blízkosti novú autoumyvárku. Vyjadrili sa, že so stavbou nesúhlasia.