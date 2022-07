Slovenská pošta zrušila v obciach časť služieb. Za dôchodkami treba cestovať aj kilometre

Starostovia sa boja, že im v obciach časom nadobro zrušia pošty.

REGIÓN. "Dostali sme sa do situácie, že musím našich seniorov voziť do susedných obcí, kde majú normálnu poštu. Len tam vedia narábať so svojimi bankovými účtami. Je to veľmi nefér," hovorí Rozália Szalay, starostka obce Klížska Nemá v okrese Komárno.

Článok pokračuje pod video reklamou

Autobus do okolitých obcí ide len každé 3-4 hodiny a ľudia potom musia ďalšie hodiny čakať na spoj naspäť.

Obyvateľov tak vozí napríklad do Číčova, Zemianskej Olče či do Komárna. Problém s peňažnými poštovými službami sa v obci už mesiac dotýka zhruba šestdesiatky starších ľudí.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Vytrvalý odpor obyvateľov prináša ovocie: Poslanci schválili odstúpenie od zmluvy s developerom Čítajte

"Ľudia sú nahnevaní. V minulosti im povedali, že poštárka im nebude nosiť dôchodok a preto si musia založiť účet. Napriek tomu, že majú svoj vek, naučili sa vyberať si dôchodky u nás ale teraz už musia za svojimi peniazmi cestovať," dodáva starostka.

Rovnaká situácia nastala v ďalších obciach okresov Nové Zámky a Komárno. Týka sa to aj ľudí v Novej Vieske, Chľabe či Martovciach, teda obcí, ktoré vystupovali ako prevádzkovatelia Pošty Partner na základe zmluvy so Slovenskou poštou.

V článku sa dočítate aj: Aké poštové služby zrušili na poštách niektorých obcí.

Čo na to hovoria starostovia a starostky dotknutých obcí.

Ako na situáciu reaguje župa.

Ako sa k problému vyjadrila Slovenská pošta.

Slovenská pošta tvrdí, že zrušené služby nahýdzajú iné služby. Ktoré?

"Týka sa to najmenej päťdesiatich našich obyvateľov, ktorí majú účet v Poštovej banke. Nemôžu si peniaze vybrať, ani spraviť vklad. Dostali sme iba list, že na druhý deň u nás na pošte tieto služby rušia. Pošte som v návratke poslala informáciu, že túto zmenu neakceptujeme, lenže to vplyv na zrušenie tých služieb nemá. Ľudia tak musia ísť na poštu do Gbeliec," hovorí Valéria Geri, starostka Novej Viesky.