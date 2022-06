Chceme moderné školstvo so schopnými ľuďmi? Súčasné platy nestačia, hovorí učiteľ Peter

Z Nových Zámkov vyrazilo na protest učiteľov šesť autobusov.

NOVÉ ZÁMKY. V stredu 15. júna sa v Bratislave konal veľký protest učiteľov a odborárov z celého Slovenska. Zúčastnilo sa ho okolo 15-tisíc ľudí.

Z Nových Zámkov naň vyrazilo šesť autobusov s učiteľmi a nepedagogickými pracovníkmi z okresu.

"Očakávali sme veľkú účasť, no v skutočnosti nás tá masa ľudí aj trochu prekvapila. Bol to veľmi dobrý pocit, keď sa k nám pridávali aj ľudia z okolia a tlieskali nám aj z balkónov. Tento protest ukázal, že ak by v budúcnosti došlo k nejakému ďalšiemu, počet účastníkov by sa mohol aj zdvojnásobiť. Dúfame, že to nebude treba," opísal protestnú akciu v hlavnom meste Peter Vince, predseda Komisie mladých pre Nitriansky kraj a zároveň učiteľ na jednej z novozámockých základných škôl.

Bolo podľa neho vidieť, že Slovensko začína byť solidárne a ľudia sa chcú navzájom podporovať. "Na proteste sme vyjadrili aj to, že nejde len o učiteľov, ale o všetky oblasti života," dodáva.

Tri percentá je málo a ani jednorazových desať nestačí

Učitelia a školskí odborári požadujú zvýšenie platov o desať percent od prvého júla, sľúbené majú len tri percentá. Okrem toho chcú dosiahnuť zmenu tarifnej tabuľky a lepšie podmienky na školách. Svoje požiadavky predniesli v stredu na proteste na bratislavskom námestí SNP.

V máji dosiahla inflácia na Slovensku úroveň 12,6 percenta, najviac za posledných 22 rokov. Je to teda viac, než akú valorizáciu platov požadujú učitelia.

"V čase covidu sme pochopili, že trebalo dať peniaze na iné veci a v roku 2021 sme nechceli žiadne navýšenie platov. Keď začala vojna a prišla zásadná inflácia, povedali sme si, že to zvýšenie už je potrebné od 1. júla. Tri percentá, ktoré nám sľúbili, nestačia, kedže inflácia je už teraz na 12,6 percentách. Bývalí opoziční poslanci učiteľom sľúbili každoročné navyšovanie o desať percent. Sľúbil to aj terajší minister financií Igor Matovič. Jednorazových desať percent určite nebude stačiť na ďalšie dva-tri roky. Budeme vyvíjať tlak a snažiť sa, aby svoje sľuby dodržali," vysvetľuje Peter Vince, ktorý učí nemčinu už desať rokov.