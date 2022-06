Prešiel rok a nič sa nezmenilo. Investor neskolaudovanej elektrárne na Zúgove dostal pokutu

Záhradkári stále čakajú na normálnu cestu. Cestou na Zúgov a do záhrady si len ničia autá.

NOVÉ ZÁMKY. "Problém s prístupovou cestou k elektrárni je dlhodobá záležitosť. Či by tu elektráreň bola alebo nebola, tá cesta by bola tak či onak zničená, keďže je tu veľká premávka. Starí ľudia záhrady predávajú, mladí ich kupujú. Každý chce stavať, rekonštruovať. Je tu sedemsto záhrad. Ťažká technika, ktorá tadeto chodí, cestu zničí," povedal Štefan, záhradkár v oblasti pri Zúgove, ktorý si neželal zverejniť svoje priezvisko.

"Už dávno sme sa na meste pýtali, čo s tou cestou bude. Vždy nám povedali, že nepatrí mestu. A to, že investor musí cestu opraviť, to mestu len dobre padlo. Môže dať od toho ruky preč. Že mestu tá cesta nepatrí, to je výhovorka. Prečo tu potom mesto predáva pozemky, keď k nim nemá vlastnú prístupovú cestu? To mi nedáva logiku," zamýšľa sa.

"Ako záhradkári tu platíme dane a vráti sa nám dvanásť stĺpov verejného osvetlenia. To je všetko. Mala by sa nám v nejakej forme vrátiť aspoň polovica z toho, čo od nás mesto vyberie. A my tu roky počúvame, že cesta nepatrí mestu," dodáva.

Zničená cesta od Šurianskej cesty smerom k bývalým kaskádam Zúgov, priamo i nepriamo súvislí s doteraz neskolaudovanou malou vodnou elektrárňou. Na mieste bývalých kaskád na rieke Nitra ju pred niekoľkými rokmi postavil súkromný investor.

"Nežiadame veci ako plyn, kanalizáciu, pitnú vodu. Ale aspoň tú prístupovú cestu a nejaké menšie parkovisko pre návštevníkov, by mohli spraviť," dodáva Štefan.

Ničia si autá

Vo výmoloch stojí po daždi pravidelne voda. Jeden zo záhradkárov si ju na vlastné náklady odčerpáva. Ak by tak nerobil, špinavá voda mu skončí na plote a za ním.

"Tá cesta nikdy nebola v takom zlom stave odkedy začali stavať elektráreň. Len sa to flakuje, stále sa robia nové a väčšie diery. To, že sem prídu s trochou asfaltu a tu a tam prikryjú nejaké diery, to nie je oprava," povedala nám ešte minulé leto pani Mária Nemravová zo záhradkárskej kolónie na Zúgove.

Za pravdu jej dáva aj jej manžel s tým, že každý rok musí opravovať auto, lebo nekvalitná cesta ho stojí nápravu.