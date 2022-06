Ako ovplyvňuje životný štýl riziko vzniku cukrovky 2. typu?

Cukrovka 2. typu je jedným z najčastejších ochorení v našej populácii.

Na Slovensku máme vyše 370 000 ľudí s diagnostikovanou cukrovkou, čo je každý dvanásty človek. Minimálne rovnaký počet pacientov má tzv. prediabetes, čo je stav zvýšenej glykémie nalačno alebo po jedle, ktorý ešte nespĺňa podmienky na stanovenie diagnózy cukrovky. Ďalších zhruba 100 000 ľudí na Slovensku nevie, že cukrovku má.

Cukrovka samotná síce nebolí, no spôsobuje závažné komplikácie ako je slepota, amputácie končatín, či poškodenie srdca, ciev, obličiek atd. V konečnom dôsledku diabetici, najmä zle liečení, zomierajú skôr ako ľudia bez cukrovky a kvalita ich života je zásadne znížená.

Veľa sa hovorí o dedičnosti cukrovky, vďaka čomu môžeme vedieť, že sme vystavení vyššiemu riziku tejto choroby, no snáď ešte dôležitejšie je vedieť, čo môžeme urobiť, aby sme jej predišli. Správny životný štýl môže oddialiť cukrovku o dlhé roky, prípadne jej rozvoju úplne zabrániť, a v neposlednom rade je základom jej správnej liečby.

Asi najviac sa pri životnom štýle hovorí o strave. V dnešnej dobe konzumujeme neprimerane vysoké množstvo tzv. jednoduchých cukrov, a to nielen vo forme sladkých jedál, ale aj nápojov (1,5 l fľaša sýtených nápojov obsahuje v priemere 30 – 50 kociek cukru, 500 ml plechovka energetického nápoja približne 15 kociek, ochutené minerálky v jednom pohári 2 – 5 kociek cukru). Najracionálnejším odporúčaním je príjem čistej pitnej vody, pri minerálkach sa vyhýbať ochutených produktom. Kto pije kávu alebo čaj mal by sa taktiež vyvarovať zbytočnému prisládzaniu.

Správne stravovanie určite neznamená hladovanie. Práve naopak, naše telo si lepšie poradí s rovnakým množstvom jedla rozdelených do viacerých menších porcií, než do 3 sýtych jedál. Z mäsových produktov je vhodné preferovať biele a rybacie mäso, z mliečnych produktov biele jogurty (na prichutenie môžeme použiť oriešky, vločky, či na drobno nakrájané ovocie), syry skôr mäkšie s nižším obsahom tukov. Samozrejme vítaná je zelenina a strukoviny (okrem notoricky známych šalátov a polievok poslúžia aj na prípravu sýtych hlavných jedál ako sú prívarky, placky a i.). Aj forma tepelnej úpravy hrá svoju rolu – “rozvarené“ cestoviny a ryža zvyšujú hladinu cukru rýchlejšie.

Tak ako pre pevný postoj potrebujeme dve nohy, príjem racionálnej stravy musí byť spojená s racionálnou fyzickou aktivitou. Základom úspechu pritom je, rovnako ako pri jedle, udržateľnosť. Rekreačné športovanie po dobu aspoň 30 minút aspoň 5-krát do týždňa je známym odporúčaním, no zďaleka nevyhovuje všetkým. Prechádzky v prírode či práca v záhrade majú taktiež pozitívny efekt. Aj v každodennej rutine vieme spraviť pre seba viac – ísť po schodoch miesto výťahom (pri vyšších poschodiach vystúpiť o 1 – 2 poschodia skôr), vystúpiť v mestskej MHD o zastávku skôr, ísť na poštu či do obchodu na “malý“ nákup peši alebo bicyklom alebo zaparkovať autom na vzdialenejšom konci parkoviska.

Nadváha a obezita sú silnými rizikovými faktormi rozvoja cukrovky. Spomenuté rady môžu pomôcť znížiť telesnú hmotnosť, no taktiež treba mať na pamäti, že racionálna strava a hlavne pohybová aktivita majú významný priaznivý vplyv na zdravie aj keď nevedú hneď k výraznému poklesu hmotnosti.

Zdravý životný štýl predstavuje omnoho viac, ako niekoľkotýždňovú či mesačnú výzvu v podobe tréningového plánu či prísnej diéty. Môže sa stať spôsobom života, ktorý môže priniesť pevnejšie zdravie, ale aj dobrý pocit zo seba samého. A rada na záver – čo spraviť, ak občas predsa len zhrešíme? Nič, pokračovať opäť tam, kde sme prestali.

MUDR. Beňušová