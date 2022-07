Inštruktori: Spojenie mladosti a alkoholu často končí tragicky. Mladí vodiči sú ľahkovážni

Inštruktori autoškoly sa zhodujú na tom, že by pomohli prísnejšie pokuty. Počas kurzov im ukazujú aj videá z tragických nehôd.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Tejto problematike sa venujem počas výučby teórie neustále. Uchádzačom o vodičské oprávanenie prízvukujem , aby boli zodpovední a názorne za pomoci videí im vysvetľujem, že zodpovednosť je na vodičovi. Vozidlo je zbraň, ktorá môže v nesprávnych rukách ublížiť, prípadne až zabiť," opisuje inštruktorka Lenka Danácsová z Autoškoly STOP.

Aj v Nitrianskom kraji či okrese Nové Zámky so železnou pravidelnosťou pribúdajú tragické dopravné nehody. Minulý rok došlo na území okresu k 11 dopravným nehodám, pri ktorých zbytočne vyhaslo až 17 ľudských životov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Často sa pod ne podpíše jazda pod vplyvom alkoholu a často sú v nich zainteresovaní mladí vodiči.

Zaujímalo nás, či sa otázke šoférovania pod vplyvom alkoholu venujú už inštruktori v autoškolách. Oslovili sme preto dve z nich.

Pripomínajú im to už počas kurzu

Problémom je podľa inštruktorky aj jazda bez vodičského oprávnenia.

"Doteraz sa mi to nestalo, no teraz spomedzi uchádzačov o vodičské oprávnenie sa žiaľ našli dvaja, ktorí počas trvania kurzu bez potrebných dokladov sadli do auta, resp. na babetu, keď ich policajná hliadka pri bežnej cestnej kontrole odchytila a zistila jazdu bez vodičského oprávnenia.

Pripomenula tiež, že medzi uchádzačmi sú aj nepoučiteľní, jedného z nich chytili opakovane.

V článku sa dočítate aj: S akými prípadmi nezodpovedných mladých ľudí sa inštruktori stretávajú.

Čo by mohlo byť podľa inštruktorky čiastočným riešením v prevencii proti jazde pod vplyvom alkoholu.

Ako inštruktorka reagovala na tragickú nehodu, pri ktorej minulý november zahynul juniorský majster v motokárach.

Prečo by mali starší vodiči po istej dobe absolvovať preškolenie.

Ako ďalší inštruktor varuje uchádzačov o vodičák pred jazdou pod vplyvom alkoholu.

V čom vidí problém u mladých v porovnaní s minulosťou?

Koľko eur utratí priemerný Slovák utratí za alkohol mesačne?

Koľko percent opýtaných si myslí, že sadnúť si za volant po požití jedného piva by malo byť legálne.

Ako by mali podľa inštruktora pokutovať ľudí, ktorí majú počas šoférovania v ruke mobil.

Aký je postup, ak polícia načapá za volantom niehoko, kto vodičák nemá, no chodí na vodičský kurz.

"Pritom na teórii o tom jasne hovoríme, aby vedeli, aké sú dôsledky takéhoto konania a že nebudú môcť dokončiť kurz. Možno je to aj nižšou cenou za kurz v porovnaní s okolitými štátmi," hovorí inštruktorka.