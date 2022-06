Skúšky na vodičák po novom: Počítač vygeneruje 40 otázok. Čoho sa budú týkať?

Po novom sa budú teoretické skúšky robiť na polícii. Počítač vygeneruje 40 otázok. Čoho sa budú týkať?

NOVÉ ZÁMKY. „Veľa ľudí mi volá, či viem súčasnú cenu udržať a dokedy. Teraz je to okolo 700 eur, vrátane kurzu prvej pomoci a skúšok to vyjde na okolo 770 eur,“ hovorí Oskár Tóth, majiteľ novozámockej autoškoly Os-Car.

„Akurát mi volal kolega z Komárna, že zaviedol cenu 990 eur a ide ju zaviesť aj v Štúrove. Že nech sa pridáme aj my,“ dodáva.

Stále vzrastajúce ceny komodít, medzi nimi aj ropy a plynu, vyústili k zdražovaniu v rôznych oblastiach bežného života. Dotkli sa aj cien štúdia pre získanie vodičského oprávnenia.

V Nových Zámkoch dosahujú ceny kurzov na vodičské oprávnenie skupiny B úroveň okolo 750 eur.

V niektorých autoškolách ešte stále prebieha dištančná výučba, keďže na Slovensku stále platí kvôli kovidu mimoriadna situácia, takže niektorí študenti aj naďalej využívajú možnosť testovať teoretickú časť skúšok doma.

Napriek tomu idú ceny kurzov na vodičské oprávnenie priebežne hore. A záujem o ne napriek tomu pretrváva.

"Zdražovať musíme nielen kvôli cenám paliva ale aj kvôli novým autám, ktoré sme museli nakúpiť a ktoré tiež zdraželi. Rovnako na to majú dopad ceny energií a dvihli sa aj ceny v servise. Od začiatku pandémie sme postupne museli zdražovať cenu kurzov o 20, 30, 50 eur," vysvetľuje Tibor Štrba z novozámockej autoškoly TYMY. Cena za kurz na oprávnenie skupiny B tu stojí 750 eur.

"Rapídne zdražel aj prenájom cvičiska. Voľakedy stálo 420 eur, teraz platíme ročne 1200 eur. Treba zarátať aj kúpu nového auta. To vydrží tak päť-šesť rokov a už má najazdených množstvo kilometrov. Mám dve autá, jedno som kupoval za 10 700 eur, druhé už stálo o dvetisíc eur viac. A dnes už pod 15-tisíc nekúpite žiadne vhodné auto, aj to len so základnou výbavou.

K dispozícii majú aj jedno auto na LPG. "Predtým som platil 42 centov za liter, teraz je to 80 centov. Zdraželo to dvojnásobne," hovorí Tibor Štrba.

Napriek vyšším cenám sú kapacity novozámockých autoškôl naplnené. Polícia chce testy inovovať a od budúceho roka sa majú testy z teórie robiť na dopravných inšpektorátoch.