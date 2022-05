Vďačná je kolegom, dodali jej sebavedomie

Čoraz viac sa na futbalových trávnikoch stretávame aj v mužských zápasoch so ženami – rozhodkyňami. Jedna z nich pôsobí aj v Novozámockom regióne.

Už takmer celé desaťročie pôsobí vo futbalových súťažiach riadených Oblastným futbalovým zväzom Barbora Madarászová – Naďová. Začínala pochopiteľne ako asistentka, avšak dnes už zvládne aj náročné zápasy ako hlavná. Po jednom z nich sme sa s ňou porozprávali.

Dozviete sa aj -Ako si spomína na svoje začiatky -Ako sa díva na náročnosť rozhodovania v dnešnom futbale -Na koho si spomenie pri téme ženy - rozhodkyne -Či si spomenie na svoj najťažší zápas -Čo sa jej prihodilo v jednom daždivom stretnutí -Ako vníma rozhodovanie jej životný partner -Či má jasno čo sa týka jej rozhodcovskej budúcnosti



Rozhodovali ste naposledy zápas posledných dvoch celkov 6. ligy Čechy – Maňa s konečným výsledkom 0:2. V takýchto stretnutiach sa skôr bojuje ako hrá pekný futbal. Bolo to aj v tomto prípade tak?

Máte pravdu. Išlo o bojovný zápas, pretože nikto z neho nechcel vyjsť ako porazený. Človek by čakal, že takýto zápas ani nemôže byť atraktívny, ale opak bol pravdou. Mne osobne sa tento zápas páčil, bolo sa v ňom na čo pozerať. Maňa mala viacero čistých gólových šancí, ale tie im úspešne brankár domácich likvidoval až na dve výnimky. Keď sa mám na tento zápas pozrieť z pohľadu rozhodcu, určite nebol z tých najľahších, teda hlavne po psychickej stránke. Avšak bol to zápas ako kvantum iných, ktoré som už v minulosti rozhodovala.