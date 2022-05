Realitná bublina tak skoro nepraskne. Ceny nehnuteľností dosahujú rekordnú úroveň

Realitní odborníci už dávnejšie poukazujú na to, že predá sa takmer všetko. Problémom je aj nestíhajúca výstavba.

Rastúca inflácia, ceny nerastných zdrojov, stavebných materiálov, nedostatok stavebných pozemkov s infraštruktúrou a neustále zdražovanie v ďalších oblastiach majú dopad aj na slovenský trh s nehnuteľnosťami.

Realitná únia SR vo svojom barometri pravidelne poukazuje na ceny bývania vo viacerých slovenských mestách.

V apríli 2022 vzrástli podľa jej barometra ceny bytov v porovnaní s marcom v krajských mestách o 1,2 percenta. Cena sa tak vyšplhala na 2761 eur/m2. V porovnaní s aprílom 2021 to predstavuje nárast o 30,6 percenta.

Ceny budú ešte stúpať, no miernejšie

Podľa realitného barometra môže cena ku koncu roka vystúpiť až na 3000 eur za meter štvorcový. Ak by sa tak stalo, znamenalo by to, že za ostatné dva roky nehnuteľnosti zdraželi o 50 percent.

"Na trhu nebolo veľa dôvodov, ktoré by tento trend obrátili a postupné zdražovanie hypoték počas prvých troch mesiacov sa nepremietlo do zníženého dopytu po bývaní, práve naopak," tvrdí Viktor Obtulovič, odborník na reality z finančnej spoločnosti FinGO.sk.