Slovanu uštedrili osmičku.

Dievčatá z FC Union vyhrali turnaj.

V nedeľu 1. mája sa na štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnil pred finálovým zápasom Slovenského pohára žien, kvalitne obsadený turnaj dievčat kategórie U12.

Medzi dvanástimi poprednými klubmi zo Slovenska mal zastúpenie aj FC Union Nové Zámky, ktorý sa napokon stal víťazom turnaja, keď zvíťazil vo všetkých svojich zápasoch. Družstvá boli zaradené do troch skupín, v ktorých sa stretol každý s každým. Víťazi základných skupín sa prebojovali do finálovej skupiny, kde si to opäť rozdal každý s každým.

Výsledky dievčat FC Union: