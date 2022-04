Lipová na jar rázne vykročila za svojim cieľom

Mužstvo je po ôsmich zápasoch na jar bez prehry.

Futbalisti OŠK Lipová mali za sebou veľmi nevydarenú jeseň, po ktorej boli v tabuľke V. ligy – východ na 13. mieste z 18 účastníkov súťaže. Počas zimnej prestávky sa mužstvo okolo hrajúceho trénera Miloša Feherváriho zmobilizovali a na jar sa dostavujú aj výsledky. Lipová v odvetnej časti ešte neprehrala, pri štyroch víťazstvách zaknihovala aj štyri remízy, z ktorých sú cenné najmä tie s mužstvami z hora tabuľky. A práve s Milošom Fehervárim sme sa o úspešnom ťažení jeho mužstva porozprávali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Článok si môžete prečítať aj v najnovšom čísle MY - regionálne noviny, ktoré vyjde v pondelok 2.mája.

Dozviete sa aj -V čom vidí hrajúci tréner Miloš Fehervári najväčšie rozdiely oproti jeseni -Ako charakterizuje svoje súčasné mužstvo -Ako vidí možnosti svojho celku čo sa týka celkového umiestnenia -Ako hodnotí úroveň V. ligy - východ -Či je podľa neho pre trénera lepšie len sedieť na lavičke, ako aj hrať -Aké má do budúcnosti trénerské ambície



V doterajšom priebehu odvetnej časti súťaže, ste ešte neokúsili trpkosť prehry. Máte štyri víťazstvá a štyri remízy, ako by ste zhodnotili tieto zápasy?

Samozrejme máme z tejto úspešnej série všetci veľkú radosť, bodaj by trvala čo najdlhšie. Už v nasledujúcom kole (v sobotu 30.4. pozn. autora) cestujeme do Okoličnej, kde bude veľmi náročné udržať si neporaziteľnosť. Vyhrali sme doteraz štyri zápasy, ale napríklad aj domáca remíza s Veľkým Kýrom, vzhľadom na to, ako Kýr šliape, sa cení. Ďalší dobrý bodík sme priviezli z Pozby, kde nás podržal brankár. U druhého mužstva tabuľky sme dokonca pri kúsku športového šťastia mohli aj vyhrať. Tento bod si veľmi vážime, keďže sme ho následne potvrdili domácim víťazstvom so Želiezovcami. Cez polčas som musel síce poriadne zvýšiť hlas, ale zabralo to a vyhrali sme nakoniec 2:0. Jediné, čo mrzí, je domáca remíza s Komjaticami.