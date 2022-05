Opití zapríčinili na cestách nejednu smrť. Čo ich vedie k jazde pod vplyvom alkoholu?

Často sa jedná o ľudí závislých na alkohole. Pravdepodobnosť recidívy je u nich obrovská.

Policajné kontroly pravidelne odhalia na slovenských cestách desiatky vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu.

Nedávnym príkladom je aj 37-ročný vodič Fordu Focus, ktorý jazdil v smere od Levíc na obec Jur nad Hronom. Svojou nebezpečnou jazdou ohrozil vodiča Škody Octavia, ktorý sa mu musel vyhnúť, aby zabránil kolízii.

Previnilec po zastavení políciou nafúkal 2,56 promile, pričom opakovaná dychová skúška bola takmer dve promile. Slušne na to doplatil. Šesť rokov si nemôže sadnúť za volant, šesť mesiacov má podmienečný trest odňatia slobody a jeho auto prepadlo štátu.

Ďalším do nezodpovednej partie je 40-ročný vodič Mazdy 6, ktorý v obci Marcelová (okres Komárno) predbiehal Mercedes GLC 220d. Poškodil mu pritom ľavú stranu. Vodič Mazdy dostal potom šmyk, zišiel mimo cestu a narazil do stĺpu elektrického vedenia. Auto sa následne odrazilo a zostalo mimo cesty. Nafúkal 1,98 promile.

Minulý september sa odohrala hrozivá nehoda na sídlisku v Nových Zámkoch. Opitý mladík za volantom BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia, no ešte predtým vrazil do Citroënu Saxo, ktorého vodiť utrpel vážne zranenia. Hasiči ručne otvorili dvere auta, aby ho vyslobodili.

A vo výpočte by sme mohli ďalej.

Vodič BMW zrovnal so zemou pri nehode aj stĺp verejného osvetlenia. Vodiča druhého auta museli so zraneniami previesť do nemocnice. (zdroj: Anton Hrachovský)

Minulý rok došlo na území okresu Nové Zámky k 11 dopravným nehodám, pri ktorých zbytočne vyhaslo až 17 ľudských životov. Nie raz sa pod ne podpísal alkohol.