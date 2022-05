Zdražovať musí aj najväčší producent vajec, zrejme sa nevyhne prepúšťaniu

Hrozí, že cena výrobkov nepôjde hore krokom ale skokom.

DVORY NAD ŽITAVOU. V Novogale vo Dvoroch nad Žitavou, najväčšom producentovi vajec na Slovensku, zatiaľ držia stavy pracovníkov. Výrobu ešte neobmedzili, no chystajú sa na to.

"To samozrejme pôjde ruka v ruke s tým, že budeme musieť znížiť počet zamestnancov," prezradil Ladislav Birčák, riaditeľ firmy, ktorá ročne vyprodukuje asi 180 miliónov vajec.

Nie krokom ale skokom

"Cena elektriny nám vyskočila o 300 percent. Plyn stúpol až o tisíc percent. Kým vlani sme platili za prvý kvartál 25-tisíc eur, teraz je to za ten istý plyn cez 200-tisíc eur. Samozrejme, nedokážeme vyprodukovať o toľko viac vajec, aby to pokrylo rozdiel 175-tisíc eur. Môžeme to iba premietnuť do ceny," načrtol Birčák.

"Najväčšou položkou u nás nie je plyn ani elektrina. To je asi 10 percent ceny vajca. No 55 percent nákladu na jedno vajce tvorí krmivo. To zdraželo asi dvojnásobne. Predtým to bolo asi 240 eur za tonu, teraz dvakrát toľko," vysvetľuje.