Za vyše 20 rokov rozpredala mestská firma v Zámkoch všetky pozemky. Dnes žiada od banky ďalší úver

Ešte stále má záporné vlastné imanie.

NOVÉ ZÁMKY. "Novocentrum potrebujeme dovtedy, kým sa nezníži počet poslancov, ktorých treba niekam upratať, aby hlasovali, ako treba," hovorí poslanec Ivan Katona.

Mestská akciovka Novocentrum, ktorá prevádzkuje mestskú televíziu, žiada o bankový úver 15-tisíc eur.

Banka jeho poskytnutie podmienila patronátnym vyhlásením. Poslanci ho nakoniec schválili, i keď v rámci čulej debaty padol aj návrh na zrušenie Novocentra. Ak by išlo do konkurzu, muselo by prestať vysielať.

Jeho hospodárenie nie je podľa časti poslancov dobré. Za ostatné dva roky sa jeho výsledky zlepšili, stále však má záporné vlastné imanie, ktoré je dôvodom na likvidáciu podniku. V roku 2020 sa znížilo na mínus 20-tisíc eur.

V článku sa dočítate aj: Prečo vlastne ešte firma Novocentrum Nové Zámky existuje?

Z čoho pochádzajú jeho príjmy.

Aké tržby a zisk vykázala firma za ostatné roky.

Aký hospodársky zisk dosiahla v roku 2021.

Ako rokmi prebiehal výpredaj mestských pozemkov, ktoré spravovala. Koľko metrov štvorcových pozemkov predala.

Koľko stojí Novozámčanov jeden mesiac vysielania mestskej televízie.

Koľko platí radnica za jednu minútu prenosu z mestského zastupiteľstva. A koľko to bolo v minulosti.

K čomu sa mesto zaviazalo, aby banka Novocentru poskytla úver.

Prečo jeden z poslancov navrhol zrušiť Novocentrum.

Aká bola reakcia šéfa Novocentra a čo na to povedal viceprimátor.

Tržby sa od roku 2014 pohybujú na úrovni 211- až 251-tisíc eur.

Cenu vysielania už znížili, či pôjde ešte dole, nevedno