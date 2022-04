Hodnota zlata ešte porastie. Ako doň investovať? Kúpiť radšej tehličku alebo mincu? (Otázky a odpovede)

Zlato uchováva hodnotu peňazí a ako ochrana pred infláciou je to jeden z najúčinnejších nástrojov. Na čo si dať pri investovaní pozor nám prezradili odborníci.

Už pred niekoľkými dňami upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4 percenta z marca.

Pre porovnanie, vlani dosiahla ročná inflácia 3,2 % a v roku 2020 to bolo len 1,9 %.

Takýto rast spotrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch. Najviac rástli ceny energií, bývania a potravín. Podľa analytikov tento rast najviac ukrojí z rozpočtov nízkopríjmových domácností.

Podľa prognózy Národnej banky Slovenska bude na Slovensku inflácia v roku 2023 na úrovni 9,7 % - 13,8 %. Záleží od toho, ako sa bude vyvíjať vojnový konflikt na Ukrajine.

Jedným zo spôsobov, ako pred ňou ochrániť peniaze je investovanie. Spomedzi komodít, ktoré si dlhodobo držia hodnotu a tiež držia aj hodnotu peňazí, sa často hovorí o zlate. Slúži tak ako ochrana pred infláciou.

Na otázky o investovaní do tohto kovu odpovedali Vladimír Bittner,poradca v oblasti finančníctva a investovania do zlata a finančný analytik František Burda.

Kde nakúpiť zlato? Je lepšie investovať do fyzického zlata alebo do akcií? Resp. aká forma investície do zlata je najvýhodnejšia pre bežného človeka, ktorý sa denno denne nezaoberá sledovaním trhov?

Vladimír Bittner: Zlato sa nakupuje v spoločnostiach, ktoré sú na to špecializované. Predáva sa priamo online cez e-shop danej spoločnosti alebo kontaktovanim predacu či zástupcu spoločnosti. Zo skúsenosti viem potvrdiť, že najlepšie sú osobné stretnutia, kde je dostatočný priestor prebrať požiadavky zákaznika.

Najzákladnejší rozdiel v investovaní do fyzického zlata v porovnaní s akciami je spomenutý už v názve. Fyzické zlato je niečo, čo máme v rukách, dostupné v akejkoľvek dobe. K hotovosti sa vieme dostať veľmi rýchlo. Takmer kdekoľvek sa dá zameniť za akúkoľvek menu.

S akciami to až také jednoduché nie je. Proces stúpania a klesania hodnôt akcií v porovnaní so zlatom je niekedy omnoho dramatickejší. Najvýhodnejšia forma investície do zlata je v podobe mincí alebo tehličiek. No na trhu sú už aj sporiace produkty, keď si zákazník sporí buď do jednej alebo viacerých mincí.

František Burda : Ak si dnes kúpim nejakú službu za jeden gram zlata, očakávam, že aj o 20 rokov za daný gram zlata dostanem rovnakú službu. Zlato je aj poistením portfólia pri páde akcií. Vtedy jeho cena stúpa.

K nákupu investičného zlata dnes človek nemusí mať veľký kapitál, môže kupovať od 1-gramových tehličiek až po 1-kilovú tehlu. Alebo fyzické investičné mince. Tiež je už veľa investorov, ktorí si do zlata sporia pravidelne, napríklad 25, 50 alebo 100 eur mesačne. Po nasporení si určitej hmotnosti majú možnosť si mincu alebo tehličku zobrať domov.

Bežným ľuďom odporúčam dlhodobé budovanie majetku a nakupovanie zlata po menších čiastkach, napríklad formou pravidelného sporenia do zlatých mincí. Slováci aj touto formou chránia svoje peniaze pred infláciou, sporia si na dôchodok, pre deti a podobne.

Ak si sporíte do zlata pravidelne, využívate tak výhodné priemerovanie ceny. To znamená, že pri poklese ceny kupujete v danom mesiaci viac gramov za rovnakú mesačnú platbu a následne pri raste ceny sa môžete tešiť, že nakupovali omnoho výhodnejšie.

V článku sa dočítate odvede aj na otázky: Je výhodnejšie investovať do zlatých tehličiek alebo mincí?

Na koho by sa mal kupec obrátiť? Je vhodné kupovať fyzické tehličky a mince zlata cez e-shop?

Na čo si dať pozor pri investovaní do zlata?

Falšujú sa viac zlaté tehličky alebo mince?

Kupovať radšej zlato v menšej či väčšej váhe?

Je vhodné kupovať investičné zlato?

Zodpovedá jeho predajná cena skutočnej hodnote zlata?

Akú cenu odbornící očakávajú, že zlato dosiahne v roku 2022?

Koľko môže človek prerobiť kvôli prirážke obchodníka alebo kvôli nákladom so spracovaním zlata do formy tehly či mince?

Čo potom, keď bude chcieť človek takúto tehličku a mincu predať? Kde a komu ju predá, aby neprerobil? A na čo musí dať pozor?

Aký je rozdiel medzi nákupom fyzického zlata s DPH a bez DPH a aký to má dopad na malého investora akým je bežný človek?

Čo vplýva na rast a pokles hodnoty zlata?

Ktoré komodity alebo vzácne kovy si, podobne ako zlato, dlhodobo držia hodnotu?

Čo je nevýhodou investovania do striebra?

Kedy by sa mal človek rozhodnúť pre zlato a kedy pre inú investíciu? Akú inú investíciu odborníci odporúčajú, aby človek ochránil svoje úspory napr. pred infláciou?

Je vhodné kupovať zlato za účelom rýchleho krátkodobého zisku?

Ako sa prejavila investícia do zlata napr. v čase koronakrízy? Vyplatila sa? A oplatí sa do zlata investovať aj z dôvodu vojny na Ukrajine?

V čom je výhoda zlata oproti kryptomenám, okrem toho, že „špekulačná“ otázka je v prípade zlata výrazne nižšia?

Ktorá z týchto investícií je vhodnejšia pre investovanie za účelom krátkodobého zisku a ktorá je vhodnejšia pre dlhodobú ochranu portfólia?

Vladimír Bittner: Zlato nie je vhodné na takzvaný špekulatívny obchod za účelom krátkodobého zisku. Na tento spôsob je lepšie využiť buď investičné roboty alebo vstup na trh s akciami. Zlato sa desaťročia zhodocuje postupným tempom. V roku 2000 stála unca zlata 288 dolárov, dnes stojí takmer 2000 dolárov. Z dlhodobého hľadiska sa oplatí invetícia do zlata. Ako ochrana pred infláciou je to jeden z najúčinnejších nástrojov.

František Burda: Kolísavosť akcií v čase je spravidla oveľa väčšia ako pri cene zlata.

Pokiaľ klient nechce držať a skladovať fyzické zlato, môže si nakúpiť zlaté ETF, ktoré majú kopírovať vývoj ceny zlata. ETF so sebou nesú aj isté riziká, preto je pri ich výbere dobré pozrieť sa na to, kto ich emitoval, aký je pri danom ETF objem obchodov a čo vlastne ETF kopíruje, čiže aké má podkladové aktívum.

Fyzické investičné zlato je naopak vhodné pre klientov, ktorí neveria papierovému zlatu vo forme ETF fondov alebo iných finančných nástrojov naviazaných na zlato. Fyzické zlato si môže klient nakúpiť v rôznych hmotnostiach, či už vo forme mincí alebo tehličiek a buď ho nechá v trezore tam, kde ho kúpil alebo si ho uskladní podľa svojej potreby, ak ide o mince, môže ich skladovať aj doma, čo je veľmi praktické.