Proti výstavbe domova seniorov sú aj protestné hlasy, ľudia sa boja o súkromie či zeleň

V Nových Zámkoch chýbajú miesta pre seniorov a zdravotne znevýhodnených.

NOVÉ ZÁMKY. "Zámer je to dobrý. Ale tie ceny, ktoré tam budú, neviem, kto si to bude môcť dovoliť," hovorí Viktória Bóriková.

"Tých nikdy nebude dosť. Záleží však, v akej kategórii to bude a či to dokáže bežný dôchodca zaplatiť," myslí si Mária Dunaiová.

"Naši dôchodcovia by mali mať doma platenú opateru, tak ako je to v iných krajinách Európskej únie, na ktoré robíme," tvrdí Anna Buchová.

"Keď začali stavať Andovskú, bývalo tam 160 ľudí. Dnes ich je tam asi tisíc. Teraz tu dostavajú ďalšie bloky. Keby mali postaviť ďalšie, predstavte si, koľko ľudí by tu už bývalo. Aké by to malo následky? Odkedy postavil Prospect sociálne byty, nie je tam ani jeden strom. Všetky stromy, ktoré tu boli, zničili. Ako otvorili Pažitnú ulicu, veľmi trpíme. Veľmi nám tu hučí vietor. Ďalšia vec je, že keď v minulosti človek vošiel do záhrady, mal o tri-štyri stupne menej," ohradila sa Jolana Benczeová.

V článku sa dočítate aj: Čoho sa ešte obyvatelia v súvislosti s výstavbou boja.

Kde má stáť nový domov pre seniorov a opatrovateľskej služby (+ mapka).

Akú má mať kapacitu.

Aký prísľub dalo mesto ohľadom zelene.

Na čo chcú v nových zariadeniach klásť dôraz.

Koľko miest pre seniorov a zdravotne postihnutých v meste chýba.

Ako sa v posledných rokoch zmenil počet odkázaných na sociálne služby.

Z čoho chce mesto výstavbu nového domova seniorov financovať.

Koľko ľudí nad 65 rokov žije v Nových Zámkoch a koľko ich je v okrese.

"Prečo si priestor na domov seniorov nevyriešia s nemocnicou? Tam je obrovské miesto," pýta sa. "Za žiadnych okolností nesúhlasíme s tým, aby tu stála budova, ani dvojpodlažná. Chceme, aby tu ostali len rodinné domy a nezastavaná zeleň," dodala s tým, že ak sa zámer mesta nezmení, pripraví s obyvateľmi petíciu. Prípad by mal podľa nej riešiť aj kontrolný úrad.