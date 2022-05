Návšteva pošty je pre matky s kočíkom a vozíčkarov ako za trest

Ľudia môžu iba zazvoniť alebo sa spoľahnúť na niekoho iného.

NOVÉ ZÁMKY. "Je to veľmi obmedzujúce, keďže mám bábätko a s kočíkom sa tam nedá dostať. Teda dá sa, ale len s cudzou pomocou a je nepríjemné stále niekoho žiadať o pomoc. Na poštu chodím často. V priemere dvakrát do týždňa a musím tam ísť vtedy, keď je manžel doma s dcérou," hovorí Sandra Kečkéšová.

"Je to hanba a smutné, že sa človek buď na vozíku alebo s kočíkom nevie dostať na poštu. Myslím, že túto inštitúciu ľudia využívajú často. Ja som to riešila tak, že buď sa niekto našiel a s kočíkom mi pomohol alebo som volala a poprosila ich, aby mi poštu priniesli. Ale fakt si neviem predstaviť, ako sa tam dostane vozíčkar," pridáva sa Michaela Mančíková Zemanová.

"Až na jeden raz, keď ma pani poštárka zvozila, že prečo nemám všetko nachystané, lebo ona nemá čas sa kvôli mne vracať, boli zamestnankyne vždy milé a ústretové," dodáva.

"Keď bol môj syn ešte v kočíku, bolo to veľmi zlé, aby mamička nevedela dostať na poštu, ak jej niekto nepodržal dvere. A pri tej kombinácii schody - dvere - schody, môže si tam akurát privodiť úraz, nedajbože kočík pricvaknúť do dverí, ktoré vážia asi tonu. Keby tam bol bezbariérový vstup, nemali by problém ani vozíčkari, ani mamičky s kočíkmi," opisuje svoje skúsenosti Henrieta.

"S kočíkom nemám šancu ísť na poštu. Nevadí mi ísť po schodoch, ale neviem na schodoch držať dieťa v sklone a otvárať dvere. Väčšinou som si musela pre dcéru vybaviť stráženie alebo som ju brala vo vajíčku bez konštrukcie. Takže v jednej ruke som držala zásielku v druhej skoro 10 kilové dieťa s vajíčkom," potvrdzuje Carina.

Ani ona si nevie predstaviť, ako by sa na poštu dostal človek na invalidnom vozíčku.

Pri budovách Slovenskej pošty v Nových Zámkoch veľmi chýba bezbariérový prístup pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami či matky s kočíkmi. Ešte horšie je, že situácia sa zrejme tak skoro nezmení. A týka sa to aj ďalších inštitúcií, ktoré ľudia musia denno denne navštevovať.

Voľakedy sa na to ohľad nebral

Budovy, ktoré na Slovensku spravuje Slovenská pošta, majú v priemere viac ako 50 rokov.

"V časoch, keď boli stavané, sa nebral ohľad na bezbariérovosť budovy. Preto sa dnes v mnohých objektoch stretávame so situáciou, že debarierizácia budovy, ktorá by zodpovedala pravidlám stanoveným vyhláškou, nie je technicky možná," uviedla Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.

Dodáva, že pošta musí hľadať iné riešenia. Tie si však v zásade vyžadujú veľké a drahé stavebné zásahy. Preto sa podľa nej robia skôr rekonštrukcie, vrátane debarierizácie. No postupne, na základe investičného plánu.

Najviac Novozámčanov si veci vybavuje na pošte 1 na Hlavnom námestí. Nachádza sa v prenajatých priestoroch od súkromníka, chodník pred poštou zas patrí mestu. Stavebné úpravy na bezbariérovosť by boli podľa pošty finančne náročné. Oslovila tak vlastníka budovy.