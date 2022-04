Ukrajinské deti sú pre slovenských školákov obohatením

Zhodujú sa na tom odborníci. Mladí Ukrajinci slovenské deti neohrozia, tiež prešli lekárskou prehliadkou.

Deti utečencov z Ukrajiny slovenských školákov nijak neohrozia. Pred nástupom do novozámockých škôl prešli lekárskou prehliadkou. Naopak, miestnym umožnia nahliadnuť do inej kultúry a komunikáciou si obe strany cibria cudzie jazyky (Zdroj: TASR - Milan Kapusta)

NOVÉ ZÁMKY. "Mňa by zaujímala miera ich zaočkovanosti na civilizačné choroby, tuberkulózu, čierny kašeľ, kiahne. My sme tomto smere jedna z mála krajín na vysokej úrovni. Deti už v školách sú a teraz ideme riešiť očkovanie? Nie je to neskoro?" pýta sa Marika Minárová v diskusii o zápise do školy pre prvákov, ktorí prišli do Nových Zámkov z Ukrajiny.

"Sama som bola svedkom, že pediatri pristupovali k téme očkovania nanajvýš zodpovedne. Vo všetkých prípadoch absolvovali deti všetky doteraz potrebné očkovania," uviedla Katarína Hozlárová, riaditeľka Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch.

Do tried jej základnej školy nastúpilo už 12 mladých Ukrajincov, ďalších päť detí umiestnili v škôlke.

Pred nástupom do školy zabezpečili pre všetkých žiakov lekársku prehliadku. Aj ukrajinské deti ňou musia pred nástupom do školy prejsť. Ak treba, pediater ich doočkuje.

V článku sa dočítate aj: Majú ešte v novozámockých školách priestor pre ďalšie deti utečencov?

Ako sa k príchodu ukrajinských spolužiakov postavili slovenské deti?

Aké školské predmety sú pre mladých Ukrajincov na Slovensku ťažšie?

V akých predmetoch sú ukrajinské deti popredu?

Prečo je dôležité nástup ukrajinských školákov dôležité odkomunikovať so slovenskými deťmi.

Prečo býva integrácia detí do spoločnosti najjednoduchšia a prečo je dôležité prijať ukrajinských školákov do slovenských škôl.

Prečo sú deti cudzincov v slovenských školách obohatením a v čom sa vďaka nim slovenské deti zdokonaľujú.

Ako pôjdu ukrajisnkí prváci a škôlkari na zápis v Nových Zámkoch?

Zároveň ešte majú ďalší priestor, keby prišli ďalšie deti utečencov.

"V základnej škole môžeme prijať žiakov do ktorejkoľvek triedy, do ktoréhokoľvek ročníka," povedala Katarína Hozlárová, riaditeľka školy. Slovenské deti sa príchodu ukrajinských rovesníkov potešili.