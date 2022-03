Veľa Slovákov je z utečencov frustrovaných. Prečo po nich chŕlia nenávistné komentáre? (rozhovor)

V čom je tento postoj zakorenený a o akú prácu majú Ukrajinci väčšinou záujem?

Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prekročilo slovenskú hranicu už vyše 265-tisíc utečencov. O dočasné útočisko požiadalo od 1. marca celkovo 50 844 ľudí.

Pozitívne je, že firmy a podnikatelia pôsobiaci na Slovensku im dávajú príležitosť a postupne ich začleňujú do pracovného procesu. Už z minulosti majú zamestnávatelia s Ukrajincami pozitívne skúsenosti.

I keď sa slovenská spoločnosť snaží odídencom pomôcť, stále viac a viac sa, hlavne na sociálnych sieťach, objavujú nenávistné komentáre na adresu ľudí utekajúcich pred vojnou v ich domovine.

Prečo to tak je? Závidia Slováci utečencom to ubytovanie, stravu a nejaké to euro "zadarmo"?

Na otázky ohľadom nenávistných komentárov na adresu utečencov z Ukrajiny, ich začleňovania do pracovného procesu na Slovensku ale aj o pripravenosti na migračnú vlnu nám porozprával Ján Košč, sociálno-ekonomicky analytik z OZ Pracujúca chudoba, ktorý sa zaoberá trhom práce a pracovným prostredím.

Prečo sú niektorí Slováci frustrovaní z toho, že utečenci z Ukrajiny „dostanú zadarmo“ dočasné ubytovanie, prípadne stravu alebo prácu na Slovensku?

Frustrácia vyplýva z viacerých faktorov. Ak to ale máme popísať v skratke, tak sa zameriame na základné dva. Prvým zásadným problémom je nedostatočná komunikácia slovenských inštitúcií. Tento problém tu už máme roky a počas pandémie sa ešte viac prehĺbil. Už v minulých rokoch sme mohli vidieť, že efektívnu komunikáciu s obyvateľmi zvládali len niektoré samosprávy.

Druhým, omnoho závažnejším problémom je stav a nastavenie sociálneho systému na Slovensku. Sociálna politika štátu je doslova smutná, už desiatky rokov dá sa povedať, že vo všetkých ohľadoch.

Výška životného minima a z neho vypočítaných sociálnych dávok je mizerná. Okolo sociálneho systému sa roky objavujú rôzne mýty o tom, aké sú dávky vysoké, ako niekto zneužíva sociálny systém a bludy typy "zadarmo nie je zadarmo".

A toto súvisí s prvým problémom. Nedostatočná a pokrivená diskusia o sociálnom systéme, najmä z dielne slovenských politikov, spôsobuje frustráciu časti obyvateľstva. Ľudia nemajú reálne vedomosti o tom, ako sociálny systém funguje, aké sa vyplácajú dávky. Mnohí opakujú zavádzajúce a klamlivé vyjadrenia slovenských politikov. A dá sa povedať, že je to jedno, či od súčasnej koalície alebo opozície.

V článku sa dočítate aj: Prečo Slováci často odmietajú utečencov? V čom je tento postoj zakorenený?

Je v záujme slovenskej spoločnosti, aby sa utečenci zapojili do pracovnej oblasti?

Na čo si treba dať pozor pri zamestnávaní utečencov.

O akú prácu majú utečenci z Ukrajiny väčšinou záujem.

Môžu byť utečenci z Ukrajiny pre Slovákov nebezpeční?

Aké vysoké sú dávky v hmotnej núdzi na Slovensku.

Pretrvá vlna solidárnosti zo strany Slovákov aj v najbližších týždňoch? Alebo opadne a pôjde do zabudnutia?

Do akej miery je Slovensko pripravené na migračnú vlnu?

Mohlo sa Slovensko v minulosti poučiť a čerpať skúsenosti z migrantskej vlny, ktorú zažívali napríklad južne od Slovenska. Napríklad pri utečencoch z Blízkeho východu?

Aký dopad môže mať nedostatok ubytovania pre utečencov na ceny nehnuteľností na Slovensku.

Slováci často komentujú príspevky o pomoci utečencom v zmysle „a čo naši občania?“, „aj my tu máme bezdomovcov, prečo sa štát a mesto nepostará v prvom rade o nich?“ Prípadne argumentujú spôsobom, že "utečenci všetko dostanú zadarmo a my musíme tvrdo pracovať..."

Závidia Slováci utečencom?

Na Slovensku máme doslova v troskách bytovú politiku.