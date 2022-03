Odsúdili dvoch expolicajtov, ktorí pri Komárne zobrali úplatok

Obaja dostali tri roky s podmienkou.

VEĽKÉ KOSIHY. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici odsúdil dvoch expolicajtov Adama Borku a Timára Lancza za zločin prijímania úplatku. Dostali trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tri roky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem toho im súd udelil peňažný trest 600 eur. Zároveň im uložil trest zákazu činnosti výkonu služby v policajných zložkách v trvaní päť rokov. Rozsudok je právoplatný. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Veľa Slovákov je z utečencov frustrovaných. Prečo po nich chŕlia nenávistné komentáre? (rozhovor) Čítajte

Obaja priznali vinu

Išlo o dohodu o vine a treste, ktorú ŠTS v utorok 22. marca schválil. Tá predpokladala, že muži vinu priznajú, vzdávajú sa možnosti na verejný súdny proces i šance odvolať sa.

Podľa hovorcu Generálnej prokuratúry SR Dalibora Skladana došlo k prípadu 12. septembra 2018 pri vodnom toku – mŕtvom ramene Dunaja v katastrálnom území obce Veľké Kosihy v okrese Komárno.

„Po kontrole rybára M. S., ktorého konanie zakladalo podozrenie zo spáchania trestných činov pytliactva a krádeže, respektíve priestupku proti majetku, si od neho Adam B. najprv vypýtal úplatok vo výške tisíc eur," konštatoval Skladan.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Úkryty civilnej ochrany v Nových Zámkoch a Komárne: Kde sú? Aká je kapacita a stav? Čítajte

Vypýtal si tisícku

Zároveň dodal, že expolicajt Adam B. to spravil tak, že so slovami ´takto sa môžeme dohodnúť´ chytil do ruky svoj mobil, naťukal do neho číslo 1000 a ukázal ho rybárovi s tým, že toto podozrenie nijakým spôsobom nezadokumentujú a nevykonajú žiadne úkony ani služobný zákrok. Keď si rybár zaobstaral potrebnú hotovosť, približne na tom istom mieste toho istého dňa, druhý expolicajt Timár L. prevzal úplatok," dodal Skladan.

Policajti toto podozrenie nezadokumentovali a nevykonali žiadne úkony ani služobný zákrok za účelom objasnenia skutku a rybára nechali z miesta odísť bez toho, aby sa tým ďalej zaoberali.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj S deťmi cestovali tri dni. Útočisko našli pri Nových Zámkoch Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Vojna na Ukrajine zasiahne aj Slovensko, čakať môžeme zdražovanie paliva, základných komodít i služieb Čítajte

Prečítajte si aj