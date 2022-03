Vyhrať, nič iné, burcujú Nové Zámky. Bude to výzva, znie z Kalnej

Na slovíčko s Júliusom Vargom ml. a Marekom Pechom.

Bude to stret dvoch rôznych svetov – desiate Nové Zámky doma prehrali iba 1 z 10 duelov, štvrtá Kalná nad Hronom zase vonku prehrala iba 2 z 9 zápasov. Teraz sa rivali zídu v odlišnej forme: FKM má dve jarné prehry, KFC si drží 14-zápasovú neporaziteľnosť.

V sobotu o 15.00 h pod dozorom majstra Európy Dušana Galisa začne treťoligový šláger, ktorý znovu zatrasie nabitou tabuľkou. Hodili sme reč s piliermi obrán rivalov Júliusom Vargom a Marekom Pechom.

Varga: Už sa musíme chytiť

0:3, 0:3. Jarný štart Nových Zámkov v Novom Meste nad Váhom a Galante vzbudzuje pochybnosti.

„Zápasy neboli také jednoznačné, ako vyzeral výsledok. Hrali sme na umelej tráve, čo nám nevyhovovalo. Inkasovali sme, ako vždy, po našich chybách. Chýbali nám kľúčoví hráči, ale teraz by sme už mali byť takmer kompletní,“ hľadá pozitíva kapitán Július Varga ml., ktorý naposledy chýbal v zostave pre kartový trest.

V sobotu o 15.00 h je už otázny iba štart obrancu Turana, nastúpi aj najlepší strelec Barta. Mladíci z FKM si Kalnú nad Hronom naštudovali priamo za bránou na jej zápase s Veľkými Ludincami (3:2).

„Kalná má veľmi dobrý prechod do útočnej fázy a hrá koncentrovane v obrane. Mpofu je v strede nebezpečný a rozdielový a Vida vie dať gól aj z nemožného,“ opísal krajského rivala 22-ročný obranca.

Július Varga (vpredu) je kapitánom Nových Zámkov. (zdroj: Facebook AFC Nové Mesto nad Váhom)

Nové Zámky zimovali siedme, ale po dvoch prehrách sú desiate. Jasný dôkaz, že v silnej súťaži sa víkend čo víkend treba mať na pozore.

„Bude to ťažké, ale určite sa zachránime. Teraz sa musíme chytiť. Po tretej prehre by sme už padli v tabuľke. Neviem, prečo vonku stále prehrávame, ale doma sme veľmi silní, nastupujeme s iným nastavením. Viac si dovolíme. Kalná príde vysmiata, veď je štvrtá. My, naopak, musíme. Kto prvý spraví chybu, ten to potom aj otvorí. To bude kľúčové. Čaká nás pekný zápas. Príde veľa ľudí, v okolí sa takmer nič nehrá. Iné ako víťazstvo neberieme,“ pridal Július Varga ml.

Posledných päť zápasov 14. 8. 2021: Kalná n/Hr. - N. Zámky 2:0 (0:0), Vida, Radovanovič. 16. 8. 2020: N. Zámky - Kalná n/Hr. 0:2 (0:1), Čejtei, Cleber. 16. 9. 2019: Kalná n/Hr. - N. Zámky 4:0 (3:0), Bojda 2, Pánik, Pacalaj. 1. 5. 2019: N. Zámky - Kalná n/Hr. 0:3 (0:2), Bojda 2, Dávid. 10. 11. 2018: Kalná n/Hr. - N. Zámky 2:1 (2:1), Flídr, Pacalaj - Šimunek.

Pecho: Nič neodflákneme

Kalná nad Hronom na prahu jari rýchlo preskočila Šaľu, a tak je v tretej lige aktuálne najlepším tímom Nitrianskeho kraja. Kvalitný káder hrá organizovane, vie meniť štýl hry, na trávniku udiera rýchlosťou i dôvtipom. Aj širokou palebnou ponukou, veď už štyria hráči v sezóne strelili päť gólov.

„Noví hráči výborne zapadli a pokračujeme v jesennom trende. Je klišé hovoriť, že máme výborný kolektív, ale u nás to skutočne platí. Ťaháme za jeden povraz. Keď sa nám nedarí herne, tak si to odmakáme a žiadny zápas neodflákneme. Máme kvalitu, mladých i skúsených. Každý, kto nastúpi, na ihrisku nechá kus roboty. Keby nám vydržala forma, bolo by pekné prísť na druhé miesto,“ rozpráva líder obrany Marek Pecho.

Marek Pecho je pilierom obrany Kalnej nad Hronom. (zdroj: Martin Kilian ml.)

KFC zdolal Nové Zámky už päťkrát v rade s perfektným skóre 13:1, pričom v posledných štyroch zápasoch na nulu!

„V každom zápase ideme vyhrať. Čaká nás nepríjemný, behavý a bojovný súper. Z kádra poznám Nevolného, Homolu a trénera Süttöho. Bude pre nás výzvou prerušiť im sériu domácich víťazstiev. A predĺžiť si tú našu,“ vraví 36-ročný stopér.

V tretej lige je inventárom, roky ju hral za Sereď a teraz ju mastí nepretržite od leta 2017 za už štvrtý rôzny klub. Preto vie posúdiť úroveň reorganizačnej jari, keď možno až polovica tímov vypadne.

„Za posledných päť-šesť rokov je to určite najkvalitnejšia a najťažšia súťaž. Hrá sa veľmi veľa vyrovnaných zápasov. Ani jeden duel, ani proti tímom z posledných priečok, nie je ľahký,“ pridal Marek Pecho.