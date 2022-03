Na Ukrajine to pripomína seriál M.A.S.H., prebieha selekcia pacientov, nie každého môžu zachrániť

Lekár Lyubomyr Habovda pochádza z Ukrajiny a pracuje v nemocnici v Nových Zámkoch. Hovorí o veľmi kritickej situácii v ukrajinských nemocniciach.

NOVÉ ZÁMKY. Vojenský konflikt na Ukrajine zmenil život nielen tamojším ľuďom ale aj lekárom a zdravotníkom na Slovensku.

Medzi nimi je aj lekár Lyubomyr Habovda, ktorý žije na Slovensku už 12 rokov. Pracuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Medicínu vyštudoval v Užhorode a atestáciu si spravil aj na Slovensku.

K návratu za hranice sa nechystá. Akonáhle by prekročil ukrajinskú hranicu, musel by narukovať do bojov. Každý človek od 18 do 60 rokov, ktorý nie je invalid, sa na Ukrajine totiž aktuálne musí zapojiť do mobilizácie.

Vzhľadom na to, že je lekár, jeho prínos je väčší na Slovensku než aby bojoval na Ukrajine. "To by som nechcel, nemám žiadne bojové skúsenosti. Asi by zo mňa nemali žiadny prospech," hovorí Lyubomyr.

V článku sa dozviete aj: Ako lekár Lyubomyr Habovda vníma situáciu na Ukrajine.

Ako tam (ne)fungujú nemocnice. S čím majú najväčší problém.

Prečo nevidí zmysel v tom, aby išli lekári na bojový front.

Prečo to tam vyzerá ako v seriáli M.A.S.H.

Prečo si myslí, že za určitých okolností by mohla byť ohrozená aj zdravotná starostlivosť na Slovensku.

Aj on ubytoval utečencov, vrátane 14-člennej rodiny s desiatimi deťmi.

Išli by podľa neho bojovať aj Slováci - civilisti, keby bola vojna na Slovensku?

Aj on hovorí o ruskej propagande v médiách.

Prečo si myslí, že situácia na Ukrajine nie je čisto čierno-biela.

Ako hodnotí tvrdenie infektológa Petra Sabaku, ktorý vyhlásil, že Putin možno nepriamo môže za smrť tisícov Slovákov.

Pred vypuknutím vojny už mali signály, že sa niečo deje

Pochádza z mesta Mukačevo, ktoré leží v Zakarpatsku, asi 40 kilometrov od slovenskej hranice.