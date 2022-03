Vojna im rozvrátila životy. Irina s Alexejom a deťmi cestovali tri dni. Alexander čaká rodinu, Denys sa modlí za bratov a babičku

Irina s Alexejom a deťmi našli útočisko pri Nových Zámkoch. Alexandrove rodné mesto obsadili Rusi. Denys nepočul bratov a babičku už štyri dni. Toto sú tri príbehy ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

NOVÉ ZÁMKY, BRANČ. „Ruské letectvo bombarduje naše dediny, domy, pôrodnice, detské domovy,“ hovorí so slzami v očiach Irina.

Na Slovensko, kúsok od Nových Zámkov, utiekla Irina s manželom Alexejom a deťmi minulý pondelok. Pochádzajú z obce kúsok od letiska Vasylkiv pri Kyjeve, ktoré je základňou ukrajinskej 40. Taktickej leteckej brigády.

Prišli aj s Alexejovou sestrou, tá žila v Hostomeli, pri letisku, kde Rusi zničili dovtedy najväčšie lietadlo na svete Antonov An-225 známom aj ako "Mrija".

Ďalší príbeh píše osud 22-ročného futbalistu Denysa z Mariupoľu . „Nikdy predtým som nezažil situáciu, že by som sa s rodinou nerozprával štyri dni,“ hovorí Denys Papuk z Mariupoľu, ktorý hráva futbal v Mužle pri Štúrove.

Alexander Lyubchenko je ďalší, s kým sme sa stretli. Pochádza z Chersonu, no na Slovensku žije od roku 2011. Zaoberá sa s kryokomorami. Na Slovensku a donedávna aj na Ukrajine. Zamestnával tam 30 ľudí. Tomu je koniec. Ako hovorí, väčšina z nich sa teraz schováva pred vojnou v pivniciach. Teraz čaká na príchod rodiny a kamarátov.

Keď začali bombardovať letická, zbalili sa a ušli

Keď začalo bombardovanie vojenských letísk, Irina s Alexejom sa zbalili a odišli. Z Kyjeva sa vydali cez Ľvov, kde vyzdvihli dcéru, ktorá tam študuje, cez Rumunsko až na Slovensko. Cesta im trvala tri dni.

Útočisko našli v Branči, medzi Novými Zámkami a Nitrou. My sme sa s nimi stretli u zubnej lekárky Tatiany v Nových Zámkoch. Aj tá pochádza z Ukrajiny, zadarmo ich ošetrila.

„Sme veľmi vďační za to, ako sa o nás všetci postarali. Vzali nás k sebe, navarili nám,“ hovorí dojatá Irina.

"Ruské tanky nevedia prejsť, lebo naši vojaci kladú veľký odpor. Tak nás bombardujú zhora. Zabíjajú obyčajných ľudí. To je terorizmus," hovorí Alexej, Irinin manžel.

„Bezbranní ľudia sa stavajú pred tanky a snažia sa ich tak zastaviť. A tak na nás útočia zhora,“ vzlykajúc pokračuje Irina.

„Včera aj dnes Rusi veľmi bombardovali, lebo chcú obkľúčiť Kyjev. Nedarí sa im to a sú nahnevaní,“ povedal nám v piatok Alexej. Možno jeho otec príde za nimi na Slovensko. Irinin nie. „Ostali tam moji rodičia aj sestra,“ hovorí Irina.

Podobnú situáciu zažili na Ukrajine už v roku 2014, no nie v takomto rozsahu. Vtedy oni prijímali utečencov z Donecku a Luhansku.

Rodinu a blízkych majú aj v ruskom Saratove. "Sme s nimi v kontakte, ale čo už oni zmôžu," pýta sa Irina. "Ostatní Rusi stoja za Putinom. Nevedia, čo sa v skutočnosti deje. Myslia si, že Ukrajinci bombardujú sami seba. Podliehajú ruskej informačnej propagande," dodáva.

Čaká na príchod rodiny a kamarátov

Alexander Lyubchenko čaká na postupný príchod svojich známych a príbuzných z Kyjeva a Chersonu na Slovensko.

"Nikto nečakal, že môže prísť taká vojna. Toto môže spraviť len chorý človek. Je to genocída. Prednedávnom zaútočili na nemocnicu. Zomrelo 28 ľudí, 64 zranili," opisuje kremeľskú agresiu Alexander.

"Medzi Slovákmi mám veľa známych, volajú, píšu, že či môžu nejako pomôcť," dodáva.

Alexander Lyubchenko žije na Slovensku už niekoľko rokov, pochádza z ukrajinského Chersonu. Aj on čaká na príchod blízkych a kamarátov. (zdroj: Anton Hrachovský)

Komparzisti vítajú Rusov

Ako tvrdí, do Chersonu nazvážali z Krymu komparzistov, aby to vyzeralo, že obyvatelia Chersonu sa tešia vstupu ruských vojakov do mesta.

Celá infraštruktúra je zničená, biznis prestal existovať. V pivniciach sa pred náletmi tiesnia ľudia, neraz aj s postielkami, v ktorých ležia bábätká. Ukazuje nám aj fotky a videá v mobile, ktoré mu známi spoza hranice posielajú.

Hovorí o ôsmich deťoch, ktoré sa za posledný týždeň narodili v krytoch. Spomína aj na príbeh, keď rodiacu ženu brala sanitka do nemocnice. Rusi ju vraj 100 metrov pred nemocnicou zastavili a ďalej už nepustili.

Alexander ukazoval fotky z mobilu, ako sa ľudia na Ukrajine skrývajú v pivniciach, aj s malými deťmi. (zdroj: Archív AL)

Nemajú jedlo

"Sestru mám v Kyjeve. Osem dní a nocí sa takto skrýva v kryte," hovorí Alexander.

Chýba im tam jedlo. "To, čo mali v chladničke, si po kúskoch rozdelili, v prvom rade dali malým deťom a starkým. Ostatným ostalo minimum. Ani lieky nemajú," hovorí.

V Chersone žije 350-tisíc ľudí. "Chlieb predávajú z áut asi na 15 miestach. To je málo, neujde sa každému. V obchodoch treba čakať hodiny, aby človek nakúpil," vysvetľuje Alexander. Na ulicu môžu vyjsť len po jednom, najviac vo dvojici. "Autá môžu ísť len minimálnou rýchlosťou. Inak na ne zaútočia ruskí vojaci," dodáva Alexander ukazujúc video s rozstrieľaným civilným osobným autom a mŕtvou posádkou.

V najbližších dňoch sa chystá na hranicu poslať lieky do Chersonu. Ani tam ich teraz nemajú dostatok. Nemocnica zatiaľ funguje, no nemá dosť kapacít. Celá aglomerácia okolo Chersonu má asi dva milióny obyvateľov.

Keď konflikt vypukol, v Chersone nezavládla hneď panika. "Ľudia posledných osem rokov počúvali, čo sa deje na Donbase. Ten je 500 kilometrov ďaleko. Keď videli vojakov smerujúcich na Cherson, mysleli si, že ich prišli iba postrašiť. Že tam budú jeden-dva dni a to bude všetko," vysvetľuje sympatický Ukrajinec.

"Vojaci chodia v uliciach a len tak strieľajú do panelákov. To je vraždenie národa. Ľudí dokonca používajú ako živé štíty, aby ich netrafili naši vojaci. Pri panelákoch zákerne pokladajú míny," povedal Alexander ukazujúc nám zábery z jeho domoviny.

Rusov ovláda propaganda

Alexander má brata Petrohrade a veľa kamarátov v Rusku.

"Teraz s nimi nemôžem ani hovoriť. Sú ovplyvnení propagandou. Nevedia, čo sa deje na Ukrajine. Sledujú, čo hovorí Putin, no ten hovorí presný opak pravdy. V ruských novinách sa píše, že my Ukrajinci útočíme sami sa seba. Jasné, že nie všetci Rusi sú zlí, žijú tam aj dobrí ľudia, no to, čo s nimi Putin urobil, to je katastrofa," zúfa si.

Budú stáť do posledného muža

Ukrajina sa bráni už vyše týždňa. Nielen armádou, v uliciach bojujú aj civilisti.

“ Ukrajinskí vojaci budú bojovať až do posledného. Oni ani nemajú kam ísť. Majú ženy a deti. Musia sa tam o nich postarať a ochrániť ich. „ Alexander Lyubchenko o tvrdom odpore Ukrajincov.

Na ozbrojené konflikty najviac doplácajú civilisti. "Keby naši muži ušli, všetko zaberú Rusi a budú aj znásilňovať. Už teraz prišli správy, že v Chersone za dva dni znásilnili ruskí vojaci jedenásť dievčat. Šesť z nich zomrelo," hovorí Alexander.

Treba mu vziať všetko

Na túto vojnu doplatí nielen Ukrajina a Rusko, ale aj zvyšok sveta. "Ak to neprestane, vojna nebude len na Ukrajine, presunie sa ďalej do Európy. Budú chcieť zabrať aj okolité štáty," obáva sa.

Asi 250 kilometrov od Chersonu leží Krym, ktorí Rusi v roku 2014 anektovali. Život pred vojnou bol v Chersone, meste známom výrobou lodí a veľkým prístavom, podľa Alexandra dobrý.

"Ľudia pracovali, normálne zarábali, oddychovali. Bol to taký živý dopravný uzol. Žilo to tam. Tomu je koniec.

Všetci musíme držať spolu, Ukrajinci, Slováci, Poliaci, Maďari, všetci musíme povstať a dať najavo, že nechceme Putina. Musí odísť. Ale to nie je všetko. Treba mu vziať všetko, aby nemal možnosť vyvolávať ďalšie vojny. Tak ako to bolo s Nemeckom v roku 1945. To treba spraviť aj Rusom, aby nemohli vyrábať vojnovú techniku, zhromaťďovať armádu.

Denys celý deň prosí Boha

V drese Mužle, v obci kúsok od Štúrova, hrá futbal aj Denys. Je z ukrajinského Mariupoľu, ktorý je jedným zo strategických prístavných miest.

Práve v sobotu a potom aj v nedeľu mali Rusi podľa dohody vytvoriť koridory na bezpečný odchod civilov z mesta.

Úrady sa nakoniec rozhodli plánovanú evakuáciu odložiť, pretože ruské vojská údajne nedodržiavali dohodnuté dočasné prímerie. Potvrdila to aj zástupkyňa predsedu vlády na Iryna Vereshchuk.

Denys Papuk ešte v mikine klubu FC Mariupoľ (zdroj: archív Denysa Papuka)

Denys s rodinou v domovine, kde má dvoch bratov a babičku, nehovoril už štyri dni. Nevie sa s nimi spojiť, mesto ostalo bez prísunu vody a elektriny.

"Nikdy predtým som nezažil situáciu, že by som sa s rodinou nerozprával štyri dni," hovorí ešte len 22-ročný Denys Papuk.

"Neviem, ako na tom sú, či majú vôbec nejaké jedlo. Celý deň prosím Boha, aby bolo všetko dobré. Je mi veľmi ťažko," dodáva Denys s tým, že jeho rodina by možno aj prišla na Slovensko, no muži teraz Ukrajinu opustiť nemôžu.