Vojna na Ukrajine zasiahne aj Slovensko, čakať môžeme zdražovanie paliva, základných komodít i služieb

Ukrajina je známa sýpka Európy a zásadný odbytový trh pre Slovenko. O dopadoch na našu ekonomiku sme sa rozprávali s odborníkmi na ekonomiku a analýzu hospodársko-politických opatrení.

Vo štvrtok sa svet zobudil do smutného rána. Rusko otvorene zaútočilo na Ukrajinu na viacerých frontoch, Európa zažíva po dlhých desaťročiach vojnu.

Konanie Vladimira Putina odsúdili svetové autority, v podstate zhodne apelujú na zaverenie tvrdých sankcií voči krajine.

Už ráno vyskočili ceny ropy o takmer osem dolárov, cena Brentu prvýkrát od roku 2014 prekonala kľúčovú hranicu 100 dolárov za barel, neskôr prekonala aj hranicu 101 dolárov.

Vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvňuje finančné trhy na celom svete a takisto vplýva aj na slovenskú ekonomiku. Zhodujú sa na tom aj odborníci.

Ceny komodít už stúpajú

"Konflikt na Ukrajine bude mať hlavný dopad na ceny energií. Svetové trhy už zareagovali na tento konflikt a cena ropy sa skokovito zvýšila už o 7 percent. Podobne cena plynu poskočila takmer o šesť percent. Znamená to, že neistota, ktorá plynie z otvoreného konfliktu ohľadne dodávok týchto surovín spôsobuje napätie na trhoch. Tie na to reagujú zvyšovaním cien," uviedol ešte napoludnie pre MY Naše Novosti Martin Hudcovský, učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý sa zameriava na analýzu hospodársko-politických opatrení na Slovensku.

Zatiaľ to podľa neho znamená pokračovanie energetickej krízy a pokračovanie dovozu inflácie aj do slovenského hospodárstva. Ak sa konflikt rýchlo neskončí, Hudcovský verí v ďalšie prehĺbenie energetickej krízy.

"Čo sa týka Slovenska, môžeme očakávať premietnutie vyššej ceny ropy do cien benzínov, nafty, mazív. Zlou správou pre spotrebiteľov je tiež posilňovanie dolára voči euru o viac ako 1 cent, to nám predraží nákup ropy, plynu, komodít," pridáva sa František Burda, analytik spoločnosti FinGO.sk.

Hrozí ďalšie zdražovanie

Slovákov teda pravdepodobne čaká ďalšie zdražovanie.

