Voľby primátora 2022 v Nových Zámkoch: Do súboja vstúpia aj policajt a právnička

Súčasný primátor hovorí, že niektorí kandidáti sa už vnútorne cítia byť primátormi.

NOVÉ ZÁMKY. „Myslím, že post primátora by sa mal zastávať najviac dve volebné obdobia. A to bez ohľadu na to, kto je pri moci. Každý má svoje chyby, nikto sa im nevyhne, či už úmyselne alebo omylom,“ myslí si Peter Frantič z Nových Zámkov. Ako vraví, doteraz zakaždým využil svoje volebné právo, výnimkou bol iba rok 2010.

„Trochu sa však bojím, že tohtoročné voľby ovplyvnia veci ako covid a vojna. Ľudia sa dajú ľahko ovplyvniť a podľa mňa to na nich budú niektorí kandidáti skúšať,“ dodáva Peter.

Prvýkrát budú tento rok jesenné komunálne voľby spojené s voľbami do vyšších územných celkov. Potenciálnych kandidátov na primátora Nových Zámkov sme sa preto pýtali aj na to, či zvažujú kandidatúru v župných voľbách.

Niektorí sa jednoznačnej odpovedi vyhli, no dá sa u nich predpokladať, že o flek primátora zabojujú. Ešte predtým však musia zozbierať potrebný počet hlasov, aby sa do súboja vôbec mohli zapojiť.

„Voľby si nenechám ujsť, mám pocit, že naše mesto je už zase veľmi polarizované, tak, ako to bolo pred pár rokmi pred nástupom súčasného primátora. Aj keď výsledky mesta sú dnes lepšie, stále je čo zlepšovať,“ hovorí Judita Máteová. „Mňa to už nezaujíma. Už päť rokov pracujem v Bratislave. Doma práca nie je. A popravde, ani ma to už neláka, vrátiť sa,“ predostrel svoj názor Miroslav Tóth.

Prvýkrát budú komunálne voľby spojené s voľbami do vyšších územných celkov, potenciálnych kandidátov na primátora sme sa preto pýtali, prečo sa rozhodli kandidovať, čo by v prípade zvolenia spravili ako prvé ale aj to, či zvažujú kandidatúru v župných voľbách.

Do volieb nepôjdu

