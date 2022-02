Jedinému slovenskému divadlu v regióne hrozí koniec

Až 150 ľudí by stratilo možnosť robiť to, čo ich napĺňa.

KOMÁRNO. "Celé podhubie regionálnej, hlavne slovenskej kultúry by sa rozpustilo. Máme tu 150 ľudí, pre asi 30 z nich to je obrovská časť života, robia to už 17 rokov," vysvetľuje Jozef Černek, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne.

"Z momentálnej situácie som frustrovaná. Doposiaľ sa nám vždy podarilo smutný koniec nejako zvrátiť. No keď frekvencia týchto situácií rastie, navyše sa objavujú prekážky zo strany, ktorá by vás mala podržať ako prvá, keď už nie hmotne, tak aspoň morálne, tak sa vidina udržania rozplýva," hovorí Roberta Krmášková, vedúca súboru Rebeli a choreografka.

"Napriek úprimnej snahe mnohých zainteresovaných to jednoducho nemusí klapnúť," dodáva.

Ak by rozpustili divadlo, ktoré v Komárne pôsobí, už by sa v budúcnosti dokopy nedalo.

"To by už musela prísť obrovská investícia a ministerstvo kultúry nie je schopné

“ Problémom je, že sa unavujeme. Nie je pre nás problém zatnúť zuby a hľadať riešenia a ponúkať ich. Problémom je, že keď je tento stav dlhodobý, visia nad nami otázniky, či zajtra ešte vôbec bude kde tvoriť hodnoty. „ Roberta Krmášková, vedúca súboru Rebeli a choreografka

pomôcť tromi tisíckami eur," dodáva Černek s tým, že zo štátnej pandemickej pomoci vypadli lebo patria práve pod Maticu slovenskú (MS).

„Štát nám cez dotáciu nekompenzoval pandemické škody. Treba si uvedomiť, že štátna dotácia pre Maticu je predovšetkým prevádzková. A ani to nestačí pokryť všetky náklady pracovísk v Martine a ďalších 27 mestách,“ hovorí Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice.

Aby overili hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, spravili minulý rok v Matici slovenskej (MS) vládny audit.

